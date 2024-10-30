Житель Иловли осужден за нападение на полицейского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум годам колонии-поселения приговорен житель Иловли цыганского происхождения, который во время конфликта с местными жителями напал на полицейского, а у его коллеги сорвал с рубашки погон.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседями - цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 10 октября в Иловле зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики, позднее они сообщили об аресте двух подозреваемых. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях, заявили местные жители. Иловлинский районный суд арестовал до 10 декабря третьего подозреваемого в нападении на силовиков в Иловле, который скрывался после инцидента.

Иловлинский районный суд 29 октября вынес приговор местному жителю цыганской национальности, который в августе в ходе конфликта с местными жителями напал на полицейского, пишет "Высота 102".

Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

По данным прокуратуры, иловлинец в ночное время напал на полицейских, которые прибыли для проверки сообщения местной жительницы о противоправной деятельности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии соседей мужчина повалил участкового на землю и нанес ему не менее двух ударов в грудь. Помочь коллеге пытался другой полицейский, но подсудимый ударил его и толкнул на землю, после чего сорвал с одного плеча погон.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.