Политологи в Грузии прокомментировали предстоящий визит миссии Евросоюза по оценке выборов

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Евросоюз направляет в Грузию техническую миссию для оценки нарушений на парламентских выборах. На основании ее доклада будет решаться дальнейшая судьба отношений между Евросоюзом и Грузией и дальнейшие перспективы евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов, заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Грузинские НПО призвали противостоять легитимизации итогов выборов.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты тбилисских вузов. 22 ноября студенты и активисты анонсировали протестную акцию в день первого заседания обновленного парламента.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель сообщил 22 ноября, что в скором времени в Грузию направят техническую миссию Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии для подведения оценки выборов в парламент 26 октября.

«Мы дадим оценку тому, что произошло в связи с этими выборами, справедливость которых вызывает сомнения у самого президента. Результаты выборов вызвали большую обеспокоенность в Европе. Ситуация должна быть изучена, проанализирована на месте - это и является задачей технической миссии. Приглашен глава миссии наблюдателей. Никто лучше него не сможет рассказать о том, что произошло на месте», - сказал Джозеп Боррель, чьи слова цитирует «Мтавари архи», после проведения заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Техническая миссия будет направлена по просьбе оппозиции, обратившейся к ЕС. В частности, оппозиция, не признающая результаты выборов, в своем совместном письме призвала ЕС к созданию миссии, которая проведет фактическое расследование проведенных выборов и даст оценку выборам.

Техническая миссия ЕС, конечно, изучит нарушения на выборах, но точный ее мандат пока неизвестен, заявили корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти и профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе.

Миссия сделает доклад, и на его основании Евросоюз решит по поводу своих отношений с Грузией

«На данном этапе мы должны узнать, какой мандат у миссии, пока он неизвестен. Это решение приняли несколько дней назад, детали станут понятны через некоторое время. В любом случае, это будет миссия, которая изучит претензии оппозиции, гражданского общества и неправительственных организаций по поводу фальсификации выборов. Изучит позицию «Грузинской мечты», если ее представители станут сотрудничать с миссией. Миссия сделает доклад, и на его основании Евросоюз решит по поводу своих отношений с Грузией», - сказал Мамука Жгенти.

По его словам, Еврокомиссия должна провести исследование, чтобы принять конкретные решения против "Грузинской мечты", если факты фальсификации итогов выборов подтвердятся, пока же учредителю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили дали возможность «одуматься».

При этом Жгенти отметил, что визит технической миссии совпадает по времени со вступлением в должность Дональда Трампа, тем более, что Иванишвили надеется, что после этого отношение США к нему изменится.

Жгенти также отметил, что работа подобной технической миссии имела место в международной практике, но «беспрецедентный случай», когда в страну-кандидата в члены Евросоюза направляют миссию для изучения проведения парламентских выборов. «В страну-кандидата в члены Евросоюза еще ни разу не отправляли подобную миссию для изучения вопроса, насколько страна проводит выборы демократическим путем. Этот статус само собой подразумевает, что хотя бы выборы должны проходить по европейским стандартам. Сама же миссия направлена на то, чтобы Евросоюз не обвинили в предвзятости и необоснованных обвинениях, в тем более, когда в его составе находится Венгрия и Словакия. занимающие пророссийскую позицию», - отметил он.

Эксперт полагает, что, если оппозиция примет участие в работе парламента, то ЕС окончательно пересмотрит вопрос вступления Грузии в ЕС.

Техническая миссия не будет делать политических оценок и заявлений, она представит свой доклад Европейской комиссии, которая примет решения, руководствуясь им, отметил Тенгиз Пхаладзе.

На основании этого доклада будут сделаны политические выводы и сложно предугадать, какое решение примет Европейский союз, потому что это зависит от содержания отчета миссии

«На основании этого доклада будут сделаны политические выводы и сложно предугадать, какое решение примет Европейский союз, потому что это зависит от содержания отчета миссии», - сказал Пхаладзе.

По его словам, заявление ЕС о своей поддержке грузинского народа говорит о том, что отношения ЕС с руководством Грузии «находятся в стадии заморозки», и Евросоюз не собирается открывать новые программы. Однако ЕС поддерживает грузинское общество, выражающее стремление к Европейскому союзу, и принимаемые им меры в отношении правительства Грузии не отразятся на отношении к грузинскому обществу.