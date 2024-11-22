Верховный суд встал на сторону семьи Карапетян из Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России признал неправомерными решения нижестоящих судов об изъятии участка у семьи Карапетян и направил дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они. Среди тех, кто не согласился с решением суда об изъятии земельного участка - проживающая в селе Богушевка семья Мамикона Карапетяна. Семья Каратепян оспорила решения судов об изъятии земельного участка в Верховном суде России, который принял их жалобу к рассмотрению.

Сообщение от жителя Сочи Мамикона Карапетяна о том, что власти забирают у него земельный участок, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 февраля. "По иску прокурора Сочи по решению Хостинского суда участок безосновательно изымают в собственность РФ. Исторические доки на ЗУ "настоящие", без признаков фальсификации. Якобы по плану лесонасаждений 1997 года моя земля входила в нацпарк по заключению работника нацпарка Самсонова", - написал Карапетян. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Верховный суд России принял решение об отмене всех решений нижестоящих судов, которыми большая семья сочинцев Карапетян была лишена права на земельный участок, приобретенный в 2016 году в Хостинском районе Сочи. Суд отправил дело о земле Карапетян в суд первой инстанции на пересмотр, сообщил адвокат семьи Роман Клыков, который вел дело во всех инстанциях.

"Заседание началось в назначенное время в 10 часов 30 минут. Коллегия ВС состоит из трёх судей. На заседании присутствовали кроме судей и секретаря, помощник генерального прокурора и я. Помощник прокурора продолжал отстаивать позицию прокуратуры о том что нижестоящие суды приняли правильное решение, но это его работа отстаивать свои доводы. Никаких новых доводов прокурор не привел и суд не счел их значимыми, - сказал Клыков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, судьи не задавали много вопросов. "Было понятно, что судьи были знакомы с доводами моей жалобы в защиту семьи Карапетян. Я только отметил, что решения принятые нижестоящими судами не могут быть правосудными. Главные основания для отмены решений нижестоящих судов я озвучил коротко - они не привлекали представителя истца – государственный орган. Ведь прокурор такими функциями не обладает. И второе, суды не применяли общий срок исковой давности, по такому роду искам он составляет три года с момента регистрации собственности. То есть изъятие произошло через семь лет и никаких обоснований пропуска этого срока истец не предоставлял, а просто требовал изъятия. Суд, выслушав все доводы, принял решение в пользу семьи Карапетян. Я позвонил и поздравил их", - рассказал адвокат Роман Клыков.

Он так же добавил что в этот же день суд рассматривал аналогичный иск других сочинцев, у которых отобрали участок и по его данным, решение так же было отменено и отправлено на пересмотр. Роман Клыков полагает, что произошли какие-то изменения, что суд прислушался к голосу общественности, адвокатов и СМИ и начал отмену ранее принятых решений. Адвокат отметил, что запрета на пользование участком нет, но он снят с кадастра и находится в госсобственности.

Чтобы вернуть участок семье Карапетян, они должны пройти снова суд первой инстанции, дождаться вступления решения суда в силу, если оно будет в их пользу и затем требовать возвращения участка из госсобственности обратно в их собственность на основании нового решения суда. Адвокат полагает, что это длительная процедура. Возврат дела в суд первой инстанции займет порядка двух месяцев, затем в течении месяца суд Хостинского района должен назначить заседание и в течении двух месяцев рассмотреть дело. Еще месяц уйдет на вступление решения суда в силу, если не будет жалобы. Адвокат подсчитал, что если не будет жалоб и решение будет в пользу Карапетян и вступит в силу, то на все уйдет не менее полугода.

Роман Клыков отмечает, что закон не запрещает бывшим собственникам участка, облагораживать его в течении судебных тяжб. Просто они не вправе распоряжаться участком.

Глава семьи Мамикон Карапетян выразил удовлетворение тем, что все таки удалось отменить несправедливые решения судов. "Я им моя семья очень рады принятому решению. Считаю, что благодаря адвокатской помощи и СМИ удалось дойти до Верховного суда и получить положительный результат. Но я и моя семья отдаем себе отчет что это новый виток борьбы и надо запастись терпением, чтобы достичь желаемого результата», - сказал Мамикон Карапетян.

По его словам, семья приходит на участок каждую неделю, чтобы ухаживать за ним, но вести строительство дома, пока нет окончательного решения суда, они не решаются.

Ранее председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад" Татьяна Поливанова рассказала, что "некорректно сделанное на основании материалов землеустройства 1997 года заключение сотрудником нацпарка Самсоновым, не принявшим во внимание корректировки от 2007, 2013 и 2017 годов, спровоцировало некорректное возбуждение уголовного дела и включение в него массово эпизодов, которые не могут в него быть включены, так как землеотводы под коллективное садоводство, ЛПХ и ИЖС были переданы муниципалитету в большинстве случаев даже не из лесхозов, а из сельхозпредприятий, которые намного позже были переданы Росимуществу".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.