Верховный суд России принял жалобу сочинцев Карапетян на изъятие земельного участка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья сочинцев Каратепян оспорила решения судов об изъятии земельного участка в Верховном суде России, который принял их жалобу к рассмотрению.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они. Среди тех, кто не согласился с решением суда об изъятии земельного участка - проживающая в селе Богушевка семья Мамикона Карапетяна. Они подали апелляцию.

Сообщение от жителя Сочи Мамикона Карапетяна о том, что власти забирают у него земельный участок, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 февраля. "По иску прокурора Сочи по решению Хостинского суда участок безосновательно изымают в собственность РФ. Исторические доки на ЗУ "настоящие", без признаков фальсификации. Якобы по плану лесонасаждений 1997 года моя земля входила в нацпарк по заключению работника нацпарка Самсонова", - написал Карапетян. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

15 ноября многодетная семья сочинцев Карапетян и их адвокат Роман Клыков получили приглашение в Верховный суд Российской Федерации, куда они подали жалобу, как в последнюю инстанцию, оспаривая решение суда об изъятии у них земельного участка.

Мы дошли до Верховного суда, даже уже не веря в успех

Карапетян купили этот участок в 2016 году, но пока они собирали деньги на строительство дома и облагораживали участок, суд Хостинского района по иску прокуратуры постановил участок изъять. «Все последующие инстанции мы проиграли. Суды засилили решения суда первой инстанции. Мы дошли до Верховного суда, даже уже не веря в успех. Наш адвокат подал жалобу и вот пришло смс с сообщением, что нас вызывают на суд в Москву 22 ноября в 10 часов 30 минут. Мы очень надеемся на отмену решения об изъятии нашего законного участка и лишении нас возможности улучшить наши жилищные условия»,- сказал 16 ноября корреспонденту "Кавказского узла" глава семьи Мамикон Карапетян.

По словам адвоката Романа Клыкова, принятие жалобы в ВС и назначение ее рассмотрения уже является 50% успеха. Потому что ранее суды по данной категории сочинских дел в рамках изъятия 11 000 участков нацпарка просто возвращали жалобы без их рассмотрения и назначения дел. Адвокат также надеется на удовлетворение жалобы и отмену решения суда, по аналогии с делом Тютюнникова, жалоба которого была удовлетворена одной из первых в ВС с возвратом на пересмотр в суд первой инстанции. «Очень надеемся на отмену», - сказал Клыков корреспонденту "Кавказского узла". Он собирается присутствовать в Верховном суде лично.

Заключения сфальсифицированы, потому что не отвечают действительности

Клыков напомнил, что все решения сочинских судов об изъятии 11 тысяч участков основаны на заключениях специалиста Самсонова, который не имел ни прав, ни оснований делать такие выводы. «Заключения сфальсифицированы, потому что не отвечают действительности. К примеру, в отношении участка Карапетян Самсонов написал, что участок якобы не огорожен и там лес. На самом деле участок огорожен и на нем произведено благоустройство», - отметил адвокат.

Коллеги Клыкова Денис Благополучный и Елена Новикевич поддержали его мнение. Они напомнили, что Верховный суд Российской Федерации уже удовлетворил аналогичные жалобы Федора Тютюнникова в конце сентября и Сергея Конюхова в конце октября.

Денис Благополучный сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что адвокаты, общаясь между собой, обнаружили, что все заключения Самсонова практически аналогичны. «Мы предоставляли в ВС фотографии и свидетельские показания того, что заключения Самсонова ложные», - подтвердила его слова корреспонденту "Кавказского узла" Елена Новикевич.

Роман Клыков в своей жалобе в ВС также делает акцент на том, что описание участка Карапетян в исках прокуроров и решениях судов не соответствуют действительности.

Адвокат полагает, что, если Верховный суд примет решение в пользу семьи Карапетян, то можно говорить уже о массовой отмене ранее принятых сочинскими судами решений. Однако, добавил он, как поведут себя прокуроры и судьи на местах - предсказать сложно.

По словам адвокатов, ни одно из отмененных дел пока из Верховного суда не вернулось и пересмотры не назначены. «Это займет не менее двух месяц, прежде чем дело поступит из ВС в сочинский суд и будет назначено к пересмотру», - сказал Денис Благополучный.

Ранее председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад" Татьяна Поливанова рассказала, что "некорректно сделанное на основании материалов землеустройства 1997 года заключение сотрудником нацпарка Самсоновым, не принявшим во внимание корректировки от 2007, 2013 и 2017 годов, спровоцировало некорректное возбуждение уголовного дела и включение в него массово эпизодов, которые не могут в него быть включены, так как землеотводы под коллективное садоводство, ЛПХ и ИЖС, были переданы муниципалитету в большинстве случаев даже не из лесхозов, а из сельхозпредприятий, которые намного позже были переданы Росимуществу".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.