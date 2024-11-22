Власти Новороссийска вместо детских площадок выделяют деньги на сирены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Деньги, выделенные на обустройство детских площадок и благоустройство территорий в Новороссийске, будут направлены на закупку средств защиты города, выплаты военным и поддержку семей участников СВО.

Так, город уже начал закупать сиренно-речевые установки, комплексные системы защиты города от средств воздушного и морского нападения, а также техническое оборудование и технику для бойцов, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

"Защита города-героя и его населения – главная задача, которой мы занимаемся с первых дней СВО. Продолжая эту важную работу, принято непростое решение - часть денежных средств, запланированных на обустройство детских площадок и благоустройство отдельных территорий, перенаправить на решение острых задач – обеспечение безопасности Новороссийска", - сказано в сообщении в телеграм-канале Кравченко.

Мэр отметил, что "постоянно меняющиеся внешние угрозы на фоне проведения специальной военной операции вносят свои коррективы...Продолжим ремонт укрытий. Особое внимание уделяем выплатам лицам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, и поддержке семей участников СВО", - говорится в сообщении.

О том, как в действительности власти поддерживают семьи участков спецоперации, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

Также "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.