Военный из Грузии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате удара российского дрона на Херсонском направлении убит боец из Грузии Леван Лохишвили, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что на Украине убиты бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогодзе, Бесо Ломидзе и Сосо Гугутишвили, участвовавшие в боевых действиях на украинской стороне.

В зоне военной операции на Украине убит грузинский боец Леван Лохишвили. Он служил в 220-м батальоне 126-й Одесской бригады вооруженных сил Украины. Этот батальон состоит из добровольцев. Боец принимал участие в боевых действиях с марта 2022 года. 19 ноября на Херсонском направлении российский дрон ударил по группе Лохишвили, в результате он был убит, сообщило сегодня в своем телеграм-канале JamNews.

Всего в зоне военной операции на Украине убиты более 60 грузинских бойцов, отметило сегодня "Интерпрессньюс".

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.