Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в Буйнакске

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Контрактный управляющий сельскохозяйственного колледжа имени Шихсаидова обвинен в превышении должностных полномочий при закупке тракторов.

В сельскохозяйственном колледже имени Ш. И. Шихсаидова 19 ноября прошли обыски.

В отношении контрактного управляющего колледжа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по республике Дагестан.

По версии следствия, в 2022 году контрактный управляющий при подготовке документов для проведения аукциона на приобретение четырех тракторов, расчет начальной контрактов при этом он фактически не привел, в результате чего в единой информационной системе в сфере закупок были размещены сведения, которые в части обоснования цены действительности не соответствуют.

Эксперты подсчитали, что общая сумма завышения стоимости приобретенной техники таким образом составила более 6,4 миллиона рублей. В связи с этим следствие провело обыски не только в колледже, но и по месту жительства подозреваемого.

Сельхозколледж имени Шихсаидова находится в Буйнакске. Является базовой организацией кластера "Сельское хозяйство республики" федерального проекта "Профессионалитет", куда входят еще три колледжа. Обучение ведется по 19 программам, следует из данных на официальной странице колледжа в соцсети "ВКонтакте".

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