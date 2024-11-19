Оппозиция сообщила о согласии Бжании на отставку

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По итогам переговоров президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку, сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Также в отставку уходит премьер-министр Александр Анкваб.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Вечером 18 ноября представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса, после того как они изложили свои предложения.

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку, об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями, сообщает сегодня, 19 ноября "Интерфакс" со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В соответствии с Конституцией Абхазии, исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который в 2018-2020 годах занимал эту должность, информирует "Коммерсант".

В отставку также, по данным оппозиции, уходит начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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