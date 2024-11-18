Волгоградская активистка объяснила поддержку Журавеля

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Активистка из Волгограда, организовавшая пикет в поддержку Никиты Журавеля, надеется, что ее акция повлияла на отношение к происходящему "независимо мыслящих людей".

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела - о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. 14 ноября подсудимый был доставлен из Чечни в Волгоград. Дело Никиты Журавеля о госизмене рассматривается по месту совершения предполагаемого преступления, хотя дело о сожжении Корана было передано из Волгограда в Чечню, подчеркнули юристы. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники.

Ирина, которая вышла на пикет 15 ноября, в день заседания суда по делу о госизмене против Никиты Журавеля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что когда узнала, что суд над Журавелем перенесли в Волгоград, решила его как-то поддержать. Обратилась в свою группу в соцсети. "Желающих пойти со мной в суд и поддержать Никиту не нашлось. Утром решила встать с плакатом в его поддержку у здания суда. Он узнает об акции, ему станет от этого легче", - рассказала Ирина.

По ее словам, ей отсоветовали проводить пикет у здания суда. Она решила провести акцию у памятника жертвам политических репрессий «Уходящие в небо», который расположен у музея-панорамы «Сталинградская битва». Ирина пришла туда вечером с плакатом "Никита сполна искупил вину. Свободу Журавелю". В тот момент там проходил митинг казаков. Было много полицейских.

"Подумала, что не буду им мешать. Дождалась, когда казаки и полиция разойдутся. Тогда только провела пикет. Я не хотела, чтобы полиция меня забрала. На пикете была журналистка из Москвы. Так информация о моем пикете попала в сеть", - пояснила Ирина.

На вопрос корреспондента, можно ли считать ее акцию успешной, Ирина ответила отрицательно. "К сожалению, моя акция не повлияет на судебный процесс. Хотелось бы, чтобы какое-то воздействие мой пикет имел на умы независимо мыслящих граждан. После опубликования журналистских материалов о моей акции я получила слова одобрения из группы поддержки Никиты Журавеля. Этих людей я раньше не знала совсем", - отметила Ирина.

Волгоградский правозащитник на условиях анонимности рассказал, что Ирина уже несколько лет принимает участие в акции «Возвращение имен», которую проводят правозащитники Волгограда и России. По его словам, Ирина «постоянно подчеркивает, как важно говорить о советских репрессиях», чтобы они не повторялись в современной России. "Ирина также старается рассказать про трагические страницы нашей истории», - отметил правозащитник.

«Акция солидарности с Никитой Журавелем, проведенная Ириной на прошлой неделе, очень важна. Она показала волгоградцам, что несмотря на страх, распространившийся по нашему обществу, в городе еще остаются смелые люди, которые могут открыто заявить о своем отношении к политическому преследованию другого жителя Волгограда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после вступления приговора в силу Никита Журавель остался в СИЗО Грозного, где отбывал наказание и работал в хозблоке, сообщила адвокат.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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