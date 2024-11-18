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13:32, 18 ноября 2024

Мягкий приговор за вымогательство взятки полицейским в Сочи отменен

Лазаревский райсуд Сочи. Фото: sochi-lazarevsky--krd.sudrf.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский райсуд Сочи приговорил к семи годам лишения свободы условно оперуполномоченного Ефрема Кесяна, признав его виновным в получении взятки от задержанного. Верховный суд счел приговор необоснованно мягким.

По версии следствия, в июле 2022 года младший оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УВД Сочи прапорщик Ефрем Кесян доставил в отдел полиции местного жителя с наркотиками. Кесян предложил матери задержанного передать ему взятку в 200 тысяч рублей и часы стоимостью 50 тысяч рублей, а взамен пообещал не регистрировать информацию о преступлении.

Согласно материалам дела, Кесян активно вымогал взятку, объясняя задержанному как тот может быстро достать необходимую сумму, заложив свой автомобиль в ломбард. Кесян был задержан во время передачи ему часов. Лазаревский районный суд Сочи признал Ефрема Кесяна виновным в получении взятки и приговорил его к семи годам лишения свободы условно. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств его раскаяние и сотрудничество со следствием, сказано в определении, опубликованном на сайте Верховного суда России.

С приговором не согласилась прокуратура и обжаловала его. Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Четвертый кассационный суд в Краснодаре.

Комментариев от Ефрема Кесяна или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 августа следствие сообщило, что два чиновника мэрии Сочи и бывший советник мэра Родион Пищур задержаны по подозрению в вымогательстве и получении взяток за предоставление мест для захоронения. Всего в деле семь подозреваемых.

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Автор: "Кавказский узел"

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