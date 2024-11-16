Аналитики назвали предпосылки для отставки Бжании

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Президент Аслан Бжания сохранил поддержку лишь незначительного числа жителей Абхазии и утратил влияние на силовые структуры, что делает реальной перспективу для оппозиции добиться его отставки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня координационный совет абхазской оппозиции, занявший зал заседаний администрации президента, объявил о контроле над работой госучреждений и призвал жителей собраться в 14 мск у здания парламента.

15 ноября участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах ворвались в здание парламента Абхазии и наряду с отзывом соглашения требовали отставки президента Аслана Бжании. Администрация президента сообщила, что готовит отзыв из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения. Оппозиция и активисты начали обсуждать с властями условия отставки Бжании, однако он отказался досрочно покидать должность. Оппозиция выдвинула Бжании ультиматум, после чего пресс-служба президента сообщила, что он уехал из Сухума.

Ситуацию в Абхазии перед намеченным на 14 мск митингом прокомментировали "Кавказскому узлу" журналист Роин Агрба, политолог Давид Дасания и лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия.

Сейчас все стороны в Абхазии находятся «в режиме ожидания», рассказал сегодня Роин Агрба. «Президент, который сейчас находится в своем родовом селе, пытается потянуть время, чтобы собрать силы. Можно сказать, что его поезд уже ушел. Он еще вчера пытался собрать народ на свою защиту, но из этого ничего не вышло. Силовики тоже проявили пассивность», - сказал он.

Большинство народа не поддерживает его

Политолог Давид Дасания высказал мнение, что Бжания уже нелегитимен как президент. "Большинство народа не поддерживает его. Надеюсь, что его род объяснит ему это", - сказал он. По его мнению, если кто-то из России попытается предпринять какие-либо активные действия на стороне Бжании, то "с очень большой вероятностью поднимется весь народ".

В свою очередь Темур Гулия подтвердил сегодня, что Аслан Бжания находится в своем родовом селе. «Сейчас он пытается организовать сход сельчан в свою поддержку», - сказал он, отметив, что президенту пока не удалось привлечь на свою сторону сколько-нибудь значительное число людей.

Они соберутся в парламенте и обратятся к Аслану Бжании с требованием сложить полномочия

Говоря о действия оппозиции, Гулия отметил, что она привлечет к урегулированию ситуации Совет старейшин. «У нас в Абхазии и на Кавказе вообще, очень почтительное отношение к старикам. […] Хотим привлечь их и видных представителей интеллигенции. В 14.00 [мск] они соберутся в парламенте и обратятся к Аслану Бжании с требованием сложить полномочия», - подчеркнул он.

По его словам, лидеры оппозиции также планируют встретиться с руководством силовых структур, чтобы «объяснить положение дел в стране». По оценкам лидера «Аруаа», сейчас более 90% сотрудников силовых структур – как рядовые так и офицеры и генералы - «отказываются идти против собственного народа».

По данным оппозиции, Бжания обращался за помощью в Россию, но получил отказ, отметил Темур Гулия. «У нас есть информация, что он обращался к нашим стратегическим партнерам, но получил отрицательный ответ с обоснованием, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимой страны Абхазии», - сказал он.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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