Полицейские осуждены в Дагестане за избиение задержанного

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Суд приговорил к срокам в колонии начальника полиции Южно-Сухокумска и трех его подчиненных, признав их виновными в избиении задержанного и фальсификации доказательств по уголовному делу.

Ногайский райсуд приговорил к лишению свободы на сроки от 3,5 года до пяти лет замначальника ОМВД по Южно-Сухокумску – начальника полиции - и трех оперуполномоченных этого отдела, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсифицикации доказательств, сообщила 15 ноября прокуратура Дагестана.

По данным суда, полицейские "незаконно доставили в отдел внутренних дел гражданина с целью получения от него объяснений и незаконно удерживали его в здании отдела полиции и причинили ему телесные повреждения".

"Сфальсифицированное и полученное таким способом объяснение гражданина сотрудниками полиции было представлено следователю […] для осуществления уголовного преследования другого лица. Приговором Ногайского районного суда от 14.11.2024 вышеуказанные лица признаны виновными", - говорится в публикации на сайте прокуратуры. Другие подробности в сообщении не приведены.

Согласно данным на сайте Ногайского райсуда, 14 ноября рассматривалось лишь одно дело, в котором четверо подсудимых обвинены по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения; предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы).

В карточке дела указаны имена подсудимых - Юнус Абдурахманов, Алибег Хабибов, Абдулагаджи Шахрудинов и Артур Эседов. Дело поступило в суд 25 мая 2023 года. Итог заседания, состоявшегося 14 ноября, в карточке дела, по состоянию на 08.15 мск 16 ноября, не указан.

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