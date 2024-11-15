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00:33, 15 ноября 2024

Уроженка Чечни дважды оштрафована за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сургуте признал дискредитирующими армию две публикации местной жительницы Марины Лолохаевой в соцсети и обязал ее выплатить 70 тысяч рублей штрафа.

В Сургуте 45-летняя уроженка Чечни дважды получила штраф за дискредитацию российской армии, сообщило местное издание "Нефть".

Как следует из данных на сайте Сургутского горсуда, в октябре суд оштрафовал Марину Лолохаеву на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии за изображение воздушных шаров в цветах флага Украины и пацифистской надписи в соцсети. За несколько дней до этого она была оштрафована по этой же статье на 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети, в которой высказала поддержку Украине и проводила сравнения военной операции на Украине и Второй мировой войны. На обоих заседаниях Лолохаева признала вину, следует из решений суда.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Чечни, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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