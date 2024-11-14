Пикет в защиту парка в Белой Калитве продолжается седьмой день

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова седьмой день проводит пикет с требованием сохранить городской парк.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова вышла на одиночный пикет около здания администрации Белокалитвинского района с плакатом: "Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского".

Наталья Калашникова седьмой день стоит в одиночном пикете у здания администрации Белокалитвинского района, пишет сегодня телеграм-канал "Смелая Калитва".

В один из предыдущих дней Калашникова простояла в одиночном пикете 14 часов подряд. Она пытается привлечь внимание властей к проблемам благоустройства города. Женщина вышла с плакатом: "Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского на улице Чернышевского", сообщило издание Donday.ru.

По данным "Ростовских новостей", 2021 году парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, но за три года там смогли лишь постелить новую плитку, несмотря на то, что на благоустройство было выделено 300 миллионов рублей. В этом году парк вовсе закрыли. Власти отреагировали на пикет и пообещали благоустроить парк до конца года. По словам чиновников, сроки затянулись из-за недобросовестной подрядной организации, которая занималась ремонтными работами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.