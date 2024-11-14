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13:06, 14 ноября 2024

Пикет в защиту парка в Белой Калитве продолжается седьмой день

Наталья Калашникова в одиночном пикете. 9 ноября 2024 г. Фото: https://activatica.org/content/2dfa2fe8-f755-4187-acb6-ca4a24612f65/piket-v-zashitu-parka-mayakovskogo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова седьмой день проводит пикет с требованием сохранить городской парк.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова вышла на одиночный пикет около здания администрации Белокалитвинского района с плакатом: "Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского".

Наталья Калашникова седьмой день стоит в одиночном пикете у здания администрации Белокалитвинского района, пишет сегодня телеграм-канал "Смелая Калитва".

В один из предыдущих дней  Калашникова простояла в одиночном пикете 14 часов подряд. Она пытается привлечь внимание властей к проблемам благоустройства города. Женщина вышла с плакатом: "Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского на улице Чернышевского", сообщило издание Donday.ru.

По данным "Ростовских новостей", 2021 году парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, но за три года там смогли лишь постелить новую плитку, несмотря на то, что на благоустройство было выделено 300 миллионов рублей. В этом году парк вовсе закрыли. Власти отреагировали на пикет и пообещали благоустроить парк до конца года. По словам чиновников, сроки затянулись из-за недобросовестной подрядной организации, которая занималась ремонтными работами.

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Автор: "Кавказский узел"

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