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12:54, 8 ноября 2024

Пикетчица в Белой Калитве выступила в защиту парка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Белой Калитвы провела одиночный пикет с требованием сохранить городской парк.

Жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова провела одиночный пикет около здания администрации Белокалитвинского района с плакатом «Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского», сообщает сегодня издание RusNews.

В 2021 году на благоустройство городского парка имени Маяковского было выделено 300 миллионов рублей. Работы планировалось завершить к концу 2023 года, однако к этому времени лишь была уложена плитка. Вместо озеленения в парке вырубили все деревья, а в 2024 году его и вовсе закрыли, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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