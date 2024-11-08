Пикетчица в Белой Калитве выступила в защиту парка

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Жительница Белой Калитвы провела одиночный пикет с требованием сохранить городской парк.

Жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова провела одиночный пикет около здания администрации Белокалитвинского района с плакатом «Помогите остановить беспредел в парке имени Маяковского», сообщает сегодня издание RusNews.

В 2021 году на благоустройство городского парка имени Маяковского было выделено 300 миллионов рублей. Работы планировалось завершить к концу 2023 года, однако к этому времени лишь была уложена плитка. Вместо озеленения в парке вырубили все деревья, а в 2024 году его и вовсе закрыли, пишет издание.

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