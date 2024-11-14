RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:35, 14 ноября 2024

Бастующие сотрудники Evolution Georgia добились штрафов и взысканий для компании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания Evolution Georgia, чьи сотрудники уже четыре месяца продолжают забастовку, оштрафована за распространение видеозаписей из раздевалок для персонала. Международный профсоюз UNI Global Union присудил грузинскому профсоюзу Labor, организующему забастовку работников Evolution Georgia, награду Freedom from fear. 

Как писал "Кавказский узел", 12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. В октябре компания заявила о сокращении производственной активности из-за забастовки работников. 

Работники Evolution Georgia, которые уже четыре месяца проводят забастовку, не собираются прекращать акцию протеста до удовлетворения всех требований.  Грузинский профсоюз Labor арендовал для бастующих дом на колесах, участники акции получают поддержку, рассказал глава профсоюза Георгий Диасамидзе корреспонденту “Кавказского узла”. 

“Мы выиграли у Evolution Georgia юридические споры, судебные процессы еще продолжаются. Evolution Georgia разрушает на международном уровне свою репутацию, они наверное не ожидали протеста такого масштаба и такой долгой забастовки. Мы же думаем об увеличении масштаба протеста, что является единственной гарантией улучшения условий труда сотрудников. У нас есть все, что нужно для зимы, и более чем достаточно мотивации. Evolution Georgia думала сломить нас, морально и финансово истощить процесс, получить поддержку отдельных правительственных групп или чиновников, но забастовка продолжается и будет продолжаться до победы. Компания недавно была оштрафована после того, как ее менеджеры были признаны виновными в распространении записей с камер видеонаблюдения, направленных на работниц в раздевалках. Компания также получила выговор за скриншоты личных переписок между руководителями, пропагандирующими физическое насилие в отношении подчиненных. Эти сообщения содержали расистские, сексистские, унизительные, оскорбительные и издевательские замечания о внешности сотрудников", - рассказал он. 

13 ноября международный профсоюз UNI Global Union отметил деятельность грузинского профсоюза Labor наградой Freedom from fear. Генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман отметила смелость и принципиальность участников забастовки. «Их решимость показывает, что эта борьба — не просто несколько дополнительных евро в час. Речь идет о достоинстве и справедливости. Речь идет об основных ценностях нашего движения, и мы будем с ними, в знак солидарности, пока они не победят», - приводятся ее слова в сообщении на сайте UNI.

Компания Evolution Georgia, которая имеет около 8000 рабочих в Грузии, отказывается вести переговоры с профсоюзом. Она также отклонила предложения шведских организаций UNI Unionen и Engineers of Sweden о помощи в переговорах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
13 ноября 2024, 23:39
Аналитики оценили перспективы работы грузинского парламента
Акция в Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
13 ноября 2024, 15:45
Столкновения участников протестов с силовиками произошли в Тбилиси
Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
13 ноября 2024, 12:43
Садыгов отказался прекратить голодовку в тбилисском изоляторе
13 ноября 2024, 09:10
Двое граждан Грузии задержаны силовиками в Южной Осетии
Парламент Грузии. Фото "Кавказского Узла".
12 ноября 2024, 20:37
Центризбирком назвал незаконным отказ оппозиции входить в парламент
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:30, 13 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
28
Премьер Грузии о начале работы нового парламента. Турция разорвала дипотношения с Израилем
Фото
08:34, 13 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Госдума приняла закон о запрете пропаганды бездетности (чайлдфри). Кто на очереди?
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
17:30, 13 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
28
Премьер Грузии о начале работы нового парламента. Турция разорвала дипотношения с Израилем
Фото
08:34, 13 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Госдума приняла закон о запрете пропаганды бездетности (чайлдфри). Кто на очереди?
Фото
16:47, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
26
Премьер Грузии и другие, ничего не решающие, лидеры, вангуют о скором мире
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Фамиль Халилов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7778193.html
13 ноября 2024, 18:37
Супруга Фамиля Халилова заявила о слежке

Акция в Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
13 ноября 2024, 15:45
Столкновения участников протестов с силовиками произошли в Тбилиси

Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
13 ноября 2024, 12:43
Садыгов отказался прекратить голодовку в тбилисском изоляторе

Машина скорой помощи. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
13 ноября 2024, 11:23
Волгоградские врачи скорой помощи пожаловались на урезание зарплат

Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Показать больше