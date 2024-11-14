Бастующие сотрудники Evolution Georgia добились штрафов и взысканий для компании

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Компания Evolution Georgia, чьи сотрудники уже четыре месяца продолжают забастовку, оштрафована за распространение видеозаписей из раздевалок для персонала. Международный профсоюз UNI Global Union присудил грузинскому профсоюзу Labor, организующему забастовку работников Evolution Georgia, награду Freedom from fear.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. В октябре компания заявила о сокращении производственной активности из-за забастовки работников.

Работники Evolution Georgia, которые уже четыре месяца проводят забастовку, не собираются прекращать акцию протеста до удовлетворения всех требований. Грузинский профсоюз Labor арендовал для бастующих дом на колесах, участники акции получают поддержку, рассказал глава профсоюза Георгий Диасамидзе корреспонденту “Кавказского узла”.

“Мы выиграли у Evolution Georgia юридические споры, судебные процессы еще продолжаются. Evolution Georgia разрушает на международном уровне свою репутацию, они наверное не ожидали протеста такого масштаба и такой долгой забастовки. Мы же думаем об увеличении масштаба протеста, что является единственной гарантией улучшения условий труда сотрудников. У нас есть все, что нужно для зимы, и более чем достаточно мотивации. Evolution Georgia думала сломить нас, морально и финансово истощить процесс, получить поддержку отдельных правительственных групп или чиновников, но забастовка продолжается и будет продолжаться до победы. Компания недавно была оштрафована после того, как ее менеджеры были признаны виновными в распространении записей с камер видеонаблюдения, направленных на работниц в раздевалках. Компания также получила выговор за скриншоты личных переписок между руководителями, пропагандирующими физическое насилие в отношении подчиненных. Эти сообщения содержали расистские, сексистские, унизительные, оскорбительные и издевательские замечания о внешности сотрудников", - рассказал он.

13 ноября международный профсоюз UNI Global Union отметил деятельность грузинского профсоюза Labor наградой Freedom from fear. Генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман отметила смелость и принципиальность участников забастовки. «Их решимость показывает, что эта борьба — не просто несколько дополнительных евро в час. Речь идет о достоинстве и справедливости. Речь идет об основных ценностях нашего движения, и мы будем с ними, в знак солидарности, пока они не победят», - приводятся ее слова в сообщении на сайте UNI.

Компания Evolution Georgia, которая имеет около 8000 рабочих в Грузии, отказывается вести переговоры с профсоюзом. Она также отклонила предложения шведских организаций UNI Unionen и Engineers of Sweden о помощи в переговорах.

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