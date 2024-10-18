Бастующие сотрудники Evolution Georgia анонсировали шествие в Тбилиси

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В центре Тбилиси решено провести протестную акцию, чтобы привлечь внимание властей к требованиям улучшить условия труда сотрудников Evolution Georgia, заявили бастующие работники компании.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре посольство Швеции в Грузии поддержало Evolution Georgia. После этого профcоюз Labor заявил, что дипмиссия игнорировала сообщения о нарушении прав работников до забастовки.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения.

На 102-й день забастовки, 21 октября, профсоюз Labor проведет акцию протеста, которая начнется перед зданием правительства Грузии. После этого планируется провести шествие к президентскому дворцу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница забастовки Тамар Ансиани.

"Бездействие правительства и игнорирование закона побудили работников Evolution Georgia занять такую позицию. Несмотря на нашу продолжающуюся забастовку, переговоры с работодателями были отклонены… Трудовые права, гарантированные грузинским законодательством, были проигнорированы. Мы особенно встревожены бездействием трудовой инспекции в решении этих вопросов. Мы снова требуем немедленного ответа от правительства и ожидаем внимания от президента", - сказала она.

Она подчеркнула, что в числе требований сотрудников - "достойные и недискриминационные" условия труда, обеспечение гигиены на рабочих местах и присутствия медработника, беспрепятственное использование отпуска, соответствие трудовых договоров Трудовому кодексу, ежегодная индексация и повышение зарплаты в соответствии с инфляцией.

Ранее, 1 октября, Evolution Georgia выпустила заявление, в котором обвинила профсоюзы в затянувшейся забастовке. "В последние месяцы из-за незаконной забастовки, организованной профсоюзами, Evolution Georgia столкнулась с трудным решением о сокращении производственной активности", - говорилось в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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