RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:53, 18 октября 2024

Бастующие сотрудники Evolution Georgia анонсировали шествие в Тбилиси

Сотрудники Evolution Gaming, фото: players.adjarabet.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В центре Тбилиси решено провести протестную акцию, чтобы привлечь внимание властей к требованиям улучшить условия труда сотрудников Evolution Georgia, заявили бастующие работники компании.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре посольство Швеции в Грузии поддержало Evolution Georgia. После этого профcоюз Labor заявил, что дипмиссия игнорировала сообщения о нарушении прав работников до забастовки.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения.

На 102-й день забастовки, 21 октября, профсоюз Labor проведет акцию протеста, которая начнется перед зданием правительства Грузии. После этого планируется провести шествие к президентскому дворцу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница забастовки Тамар Ансиани.

"Бездействие правительства и игнорирование закона побудили работников Evolution Georgia занять такую позицию. Несмотря на нашу продолжающуюся забастовку, переговоры с работодателями были отклонены… Трудовые права, гарантированные грузинским законодательством, были проигнорированы. Мы особенно встревожены бездействием трудовой инспекции в решении этих вопросов. Мы снова требуем немедленного ответа от правительства и ожидаем внимания от президента", - сказала она.

Она подчеркнула, что в числе требований сотрудников - "достойные и недискриминационные" условия труда, обеспечение гигиены на рабочих местах и присутствия медработника, беспрепятственное использование отпуска, соответствие трудовых договоров Трудовому кодексу, ежегодная индексация и повышение зарплаты в соответствии с инфляцией.

Ранее, 1 октября, Evolution Georgia выпустила заявление, в котором обвинила профсоюзы в затянувшейся забастовке. "В последние месяцы из-за незаконной забастовки, организованной профсоюзами, Evolution Georgia столкнулась с трудным решением о сокращении производственной активности", - говорилось в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:08, 18 октября 2024
Военный из Астраханской области убит на Украине
05:23, 18 октября 2024
Житель Адыгеи осужден по статье об оправдании терроризма
16:52, 17 октября 2024
Отменен приговор силовикам по делу о пытках Юлдуз Курашовой
11:27, 17 октября 2024
2
 Совет судей заинтересовался инцидентом в Усть-Лабинске
07:45, 17 октября 2024
Военный из Северной Осетии убит на Украине
03:54, 17 октября 2024
Дошло до суда дело верующей из Карачаево-Черкесии
Все события дня
Новости
Работы мастеров из Нагорного Карабаха на выставке-ярмарке в Ереване. 16 октября 2024 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
18 октября 2024, 10:24
Участие в ереванской ярмарке воодушевило беженцев из Нагорного Карабаха
Флаг Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
18 октября 2024, 09:43
Евросовет подтвердил приостановку вступления Грузии в ЕС
18 октября 2024, 08:08
Военный из Астраханской области убит на Украине
18 октября 2024, 07:09
Перспектива сокращения соцвыплат встревожила карабахских беженцев в Армении
Анар Мамедли. Фото: https://avtosfer.az/ru/aktualnye-novosti/zaderzhan-anar-mamedli-240143
18 октября 2024, 06:09
Аппарат омбудсмена Азербайджана отреагировал на просьбы о медобследовании для Анара Мамедли после международной огласки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:31, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
61
В РФ вводятся штрафы за пропаганду чайлдфри. Есть связь с запретом гей-пропаганды?
Фото
08:43, 16 октября 2024
BERG...man Tbilisi
48
Помогают истерики, угрозы и помощь Запада грузинской оппозиции сократить отставание от Мечты?
Фото
07:34, 16 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Сложное предложение Москвы грузинам и азербайджанцам
Все блоги
Справочник
Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
08:31, 18 октября 2024
BERG...man Tbilisi
3
Даже ежедневная приостановка вступления Грузии в ЕС не повлияет на исход выборов?
Фото
16:31, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
61
В РФ вводятся штрафы за пропаганду чайлдфри. Есть связь с запретом гей-пропаганды?
Фото
16:00, 16 октября 2024
BERG...man Tbilisi
52
Турция, всё включено, отмена? Когда хочется и колется. Праздник живота и деньги
Фото
08:43, 16 октября 2024
BERG...man Tbilisi
48
Помогают истерики, угрозы и помощь Запада грузинской оппозиции сократить отставание от Мечты?
Фото
07:34, 16 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Сложное предложение Москвы грузинам и азербайджанцам
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Асхабали Алибеков. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
17 октября 2024, 16:24
Блогеру Асхабали Алибекову предложили заключить контракт с Минобороны

Губад Ибадоглу. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-azerbaidzane-zaderzali-izvestnogo-oppozicionera-gubada-ibadoglu
17 октября 2024, 13:58
Ибадоглу номинирован на премию Сахарова

Мухаммад Тамасханов. Фото: https://fortanga.org/2024/10/u-imama-mecheti-muhammada-tamashanova-prohodit-obysk/
16 октября 2024, 18:28
Силовики отпустили ингушского имама после обыска

Международная конференция на тему "Климатические изменения и справедливый переход: Роль и деятельность профсоюзов". Фото: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3949753.html
16 октября 2024, 17:44
Армянские активисты призвали отменить климатическую конференцию в Баку

Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Показать больше