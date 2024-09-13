Заявление посольства Швеции в поддержку Evolution Georgia разочаровало профсоюз

13 сентября 2024, 00:07

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Один из сотрудников Evolution Georgia продолжает голодовку, бастующие заявили о нарушении их прав охранниками компании. Посольство Швеции в Грузии поддержало Evolution Georgia. Профcоюз Labor сообщил, что дипмиссия игнорировала сообщения о нарушении прав работников до забастовки.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку. Evolution Georgia призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста. На 30 августа голодовку продолжали трое сотрудников онлайн-казино, а на 4 сентября - уже только один человек. Сотрудник онлайн-казино Evolution Georgia Махаре Паташури госпитализирован на 26-й день голодовки, вместо него голодовку начал его коллега.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник забастовки Кемал Азимов, после того как голодающему Махаре Паташури два дня назад стало плохо и ему пришлось прекратить голодовку, его место занял другой забастовщик и начал голодовку. На сегодня голодовка продолжается. Махаре Паташури голодал 26 дней.

"Забастовка продолжается в лобби компании Evolution Georgia. Недавно Evolution Georgia наняла 200 новых охранников, которые часто ведут себя некорректно с забастовщиками и голодающими. Недавно новые охранники стали требовать, чтобы у девушек забастовщиков осматривались сумки. А по грузинскому законодательству совершать обыск может только государственная полиция, а в некоторых случаях для обыска требуется решение суда. По грузинскому законодательству, частные охранники не могут осматривать личные вещи грузинского гражданина без полиции", - подчеркнул Азимов.

По его словам, бастующие вызвали полицейский патруль, но наряд не приехал. "Оператор полиции сказал, что охранники действуют на территории частного предприятия и полиция не может вмешаться", сказали в полиции рассказал Камил.

Корреспондент "Кавказского узла" послал вопрос в МВД, с просьбой "объяснить почему в этом случае патруль не приехал на вызов и с каких пор на территории частной компании не действуют грузинские законы".

Сегодня посольство Швеции в Грузии распространило заявление, в котором заявило, что Evolution Georgia "делает значительные успехи в Грузии с 2017 года" и является примером успеха шведского бизнеса за рубежом". Посольство отметило, что Evolution привержена устойчивому развитию, корпоративной социальной ответственности "Компания предлагает стипендии и образовательную поддержку в Грузии, помогает 150 студентам каждый семестр и обеспечивает ноутбуки и доступ в Интернет социально уязвимым семьям", - указано в заявлении. Также посольство заявило, что компания "активно продвигает сбалансированную и инклюзивную рабочую среду, отстаивая равные возможности для всех", в частности способствуя гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Также Evolution Georgia отдает приоритет здоровой рабочей среде, "способствуя профессиональному росту и личному благополучию", - сказано в заявлении на сайте посольства.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

Забастовщица Тамар Ансиани рассказала, что разочарована заявлением посольства Швеции. По ее словам, она продолжает участие в забастовке. "Голодовку мне пришлось прекратить по требованию врачей, но в забастовке я участвую", - сказала Тамар корреспонденту "Кавказского узла"



Профсоюз Labor распространил заявление на своей странице в Facebook*. "Приносим извинения за позицию Посольства Швеции, которое поддерживает Evolution Georgia компанию, где высшее руководство компании использовало против тысяч сотрудников и использует издевательство, сексизм, расистское и дискриминационное обращение. Отмечаем, что перед забастовкой профсоюзы обратились к посольству Швеции в Грузии, а сегодня 63-й день забастовки и забастовка продолжается. Мы предоставили посольству информацию о тяжелых трудовых условиях в Evolution Georgia, но так и не получили ответ", - заявил профсоюз

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