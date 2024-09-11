Участник голодовки сотрудников Evolution Georgia госпитализирован

11 сентября 2024, 05:19

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Сотрудник онлайн-казино Evolution Georgia Махаре Паташури госпитализирован на 26 день голодовки, вместо него голодовку начал его коллега.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединилось более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло на переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку. Evolution Georgia призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста. На 30 августа голодовку продолжали трое сотрудников онлайн-казино, а на 4 сентября - уже только один человек.

Участник забастовки сотрудников онлайн-казино Evolution Georgia Махаре Паташури прекратил голодовку 10 сентября в связи с ухудшением здоровья, он голодал 26 дней, пишет "Нетгазети".

По словам Паташури, его отвезли в клинику, где трижды вливали глюкозу, но уровень сахара в норму не пришел. "Мне сказали, что, если я не прекращу голодовку, мое состояние ухудшится. Вместо меня голодовку начал другой сотрудник, и этот процесс продолжится", - приводит его словам издание.

Паташури также сообщил, что участники забастовки все еще ждут, когда в качестве посредника в дело вмешается государство, так как низкие стандарты труда - это проблема всей страны. Он анонсировал акцию солидарности 21 сентября, на которую приглашаются все, "кто столкнулся с социальными проблемами".

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