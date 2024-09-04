04 сентября 2024, 04:18

Участница голодовки сотрудников онлайн-казино в Грузии госпитализирована

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В Грузии продолжает голодовку один из сотрудников онлайн-казино Evolution Georgia. Еще одна из участниц голодовки была госпитализирована после того, как объявила сухую голодовку, сейчас она находится на лечении дома. Руководство компании по-прежнему отказывается идти на переговоры с бастующими.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа компания Evolution Georgia призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста, а участники акции заявили, что ждут помощи властей для переговоров с работодателем. 28 августа глава профсоюза "Труд" заявил, что компания не идет на переговоры, но наняла людей, которые срывают плакаты протестующих. По данным на 30 августа голодовку продолжали трое сотрудников онлайн-казино. 1 сентября профсоюз UNI Global Union, который оказывает поддержку работникам сферы услуг в 150 странах мира, объявил о сборе средств для участников забастовки работников Evolution Georgia. На бастующих оказывается давление, им перекрыли доступ к питьевой воде и туалетам, сообщил профсоюз "Труд".

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Забастовка и голодовка сотрудников онлайн-казино Evolution Georgia продолжается, 2 сентября одна из участниц акции Тамар Ансиани решила перейти на сухую голодовку. Однако уже спустя 12 часов ей стало плохо, ее срочно госпитализировали.

"На 20-й день голодовки я начала сухую голодовку в ответ на несправедливые действия компании. Примерно через 12 часов у меня поднялась температура, я потеряла сознание и меня отвезли в больницу. Меня выписали, сейчас я пытаюсь реабилитироваться дома", - сообщила Тамар Ансиани корреспонденту "Кавказского узла" 3 сентября.

Другой участник забастовки Камил Азимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что компания отказывается идти на переговоры с бастующими. "С начала забастовки люди не получали зарплаты. Компания не идет с нами ни на какие переговоры. В компании работает много студентов, которым уже нужно платить за учебу, банковские кредиты. Ситуация близка к катастрофе", - заявил он.

По словам Азимова, в настоящее время голодовку продолжает один сотрудник компании.

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Примечание:

"Бастующие сотрудники Evolution Georgia сочли манипуляцией заявление об увольнении тысячи работников", "Сотрудники онлайн-казино в Грузии объявили забастовку", "Студенты вузов Грузии объявили забастовку".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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