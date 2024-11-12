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10:40, 12 ноября 2024

Налоговая заблокировала счета компаний Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов. Фото: https://grozny.tv/news/sport/15893

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральная налоговая служба заблокировала счета двух компаний бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за неуплаты налогов.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что у бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова образовался крупный долг по налогам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова. 16 августа его представитель заявил, что Нурмагомедова погасил долги по налогам. После этого в отношении него было прекращено исполнительное производство

В связи с неуплатой налогов заблокированы счета двух принадлежащих Нурмагомедлву организаций - "Музея футбольного мяча" и "Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив". Ранее налоговая заблокировала счета Eagle FC, благотворительного фонда имени Нурмагомедова и туристической компании "Хикмет тревел", сообщает сегодня телеграм-канал Mash, насчитывающий более 3 млн подписчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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