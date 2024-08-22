22 августа 2024, 09:48

Служба судебных приставов остановила производство в отношении Хабиба

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Хабиб Нурмагомедов погасил задолженность по налогам, сумма которых составляла более 79,3 млн рублей, после чего служба судебных приставов прекратила в отношении него производство.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что у бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова образовался крупный долг по налогам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова. 16 августа его представитель заявил, что Нурмагомедова погасил долги по налогам.

После погашения Хабибом Нурмагомедовым задолженности по налогам в отношении него прекращено исполнительное производство. Информация о производстве удалена из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), отметил сегодня ТАСС.

При вводе в поисковую базу запроса с данными Нурмагомедова, исполнительное производство от 21 августа больше не значится. Нурмагомедов погасил задолженность по налогам, сумма которых составляла более 79,3 млн рублей, привело агентство слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, невыплата Нурмагомедовым налоговой задолженности грозила ему лишением имущества, отметила ранее юрист Оксана Васильева. Адвокат Тимофей Широков не исключил заказной характер претензий к Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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