Представитель Хабиба назвал исчерпанным скандал с долгами

16 августа 2024, 10:39

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Ситуация с долгами Хабиба Нурмагомедова урегулирована, налоговики не имеют претензий к нему, сообщил представитель спортсмена.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем налоговая служба приостановила операции по его счетам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова в счет погашения его долга на сумму более 79,3 миллиона рублей перед налоговой.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года.

Хабиб Нурмагомедов урегулировал с дагестанским управлением ФНС ситуацию с задолженностью, сообщил его представитель агентству ТАСС.

"Налоговые органы не имеют претензий к Хабибу Нурмагомедову. Ситуация урегулирована. Хабиб обжаловал решение в вышестоящих органах, предоставил все требуемые документы, которые не имел возможности предоставить ранее. Ситуация с долгом урегулирована", - сказал представитель спортсмена.

По данным банка данных исполнительных производств на 14 августа, задолженность Нурмагомедова перед управлением ФНС по Дагестану составила 79 326 271 рубль 66 копеек, тогда как три недели назад сумма принудительно взыскиваемого долга была 79 376 334 рублей 14 копеек. Таким образом, она сократилась на 50 062 рубля 48 копеек, пишет агентство.

Напомним, в случае если Хабиб Нурмагомедов не оплатит налоговую задолженность, он может лишиться своего имущества в России, указала ранее юрист Оксана Васильева. Адвокат Тимофей Широков не исключил заказной характер претензий к Нурмагомедову.

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