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08:48, 11 ноября 2024

Житель Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В специальной военной операции убит житель Киквидзенского района Тимофей Кривоспиченко. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 986 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", на 10 ноября официально признаны убитыми в военной операции не менее 985 бойцов из Волгоградской области.

В Киквидзенском районе простились с погибшим на Украине Тимофеем Кривоспиченко. 46-летний мужчина 23 августа отправился добровольцем на специальную военную операцию, а 23 октября он погиб от осколочных ранений, сообщило издание V1.RU со ссылкой на администрацию Гришинского сельского поселения.

Тимофей был из многодетной семьи. У него остались пятеро братьев, один из которых ранее тоже погиб, уточнило издание.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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