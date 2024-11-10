11 военных со Ставрополья убиты на Украине

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Роман Антонов, Николай Верещак, Роман Керимов, Роман Кримачев, Андрей Мякишев, Дмитрий Письменный, Сергей Полежака, Александр Синюков, Иван Скрипкин, Дмитрий Солдаев и Максим Феденко убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 530 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 519 бойцов из Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне специальной военной операции на Украине убиты Роман Антонов, Николай Верещак, Роман Керимов, Роман Кримачев, Андрей Мякишев, Дмитрий Письменный, Сергей Полежака, Александр Синюков, Иван Скрипкин, Дмитрий Солдаев и Максим Феденко. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в селе Прасковея Будденовского района высажен "Сад Героев", сообщила 30 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Вестник Прикумья".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 530 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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