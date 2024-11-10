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08:34, 10 ноября 2024

11 военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Антонов, Николай Верещак, Роман Керимов, Роман Кримачев, Андрей Мякишев, Дмитрий Письменный, Сергей Полежака, Александр Синюков, Иван Скрипкин, Дмитрий Солдаев и Максим Феденко убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 530 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 519 бойцов из Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне специальной военной операции на Украине убиты Роман Антонов, Николай Верещак, Роман Керимов, Роман Кримачев, Андрей Мякишев, Дмитрий Письменный, Сергей Полежака, Александр Синюков, Иван Скрипкин, Дмитрий Солдаев и Максим Феденко. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в селе Прасковея Будденовского района высажен "Сад Героев", сообщила 30 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Вестник Прикумья".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 530 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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