Один человек обеспечен временным жильем после взрыва в многоэтажке Пятигорска

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Коммунальные службы Пятигорска восстановили подачу света и воды жильцам пострадавшей от взрыва девятиэтажки и расчистили прилегающую к дому территорию. Один из жильцов дома размещен на временное проживание в санаторий.

Как писал "Кавказский узел", один человек погиб и трое получили травмы при взрыве газа в девятиэтажном доме в Пятигорске. Повреждены 22 квартиры, жильцы были эвакуированы.

Одного жителя пострадавшего подъезда многоквартирного дома, обратившегося на городскую «горячую линию», разместили на временное проживание в санаторий, сообщил в своем телеграм-канале мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Коммунальщики отчитались о восстановлении подачи в пострадавший дом электроэнергии и водоснабжения. Этими коммуникациями обеспечены все подъезды дома, кроме непосредственно пострадавшего от взрыва. Решение по газоснабжению дома будет принято после обследования дома газовщиками и будет зависеть от результатов этой проверки, сообщил мэр.

Женщина из дома напротив пострадавшей девятиэтажки, ставшая очевидцем взрыва, сообщила о его последствиях для своего жилья. "Раздался грохот, в квартире всё задрожало, распахнулись окна на лоджии, посыпалась штукатурка", - приводят ее слова "Известия".

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