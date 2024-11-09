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08:36, 9 ноября 2024

Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аллям Кутуев из Ленинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 982 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 ноября представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 981 бойца из Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий Аллям Кутуев из Ленинского района убит в военной операции на Украине. В честь него в школе №2 Ленинска установлена мемориальная доска, сообщил 8 ноября "Блокнот Волгоград" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Волгоградской области.

В сообщении уточняется, что Кутуев ранее работал в полиции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 982 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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