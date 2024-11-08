Задержан подозреваемый в покушении на врача Динислама Айдинова в Карачаевске

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Подозреваемый в покушении на убийство главврача Карачаевской ЦРБ Динислама Айдинова дал признательные показания, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", двое неизвестных в масках в ночь на 1 октября произвели несколько выстрелов в главврача больницы в Карачаевске Динислама Айдинова, после чего в тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По подозрению в покушении на главного врача больницы в Карачаевске задержан 43-летний житель этого города. Он дал признательные показания. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого возбуждено дело по 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК России (покушение на убийство).

В следственном управлении СК России по республике отметили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. "Мотивом преступления стала личная неприязнь к пострадавшему, обусловленная увольнением из больницы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

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