Суд повторно оправдал краснодарских силовиков по делу об избиении инвалида

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Текст второго оправдательного приговора силовикам по делу об избиении инвалида Евгения Манченко практически идентичен первому, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко. 14 июня Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении.

Обвинительный приговор полицейским четыре раза отменялся краевым судом. Дважды суд возвращал дело прокурору и дважды оправдывал полицейских. В последний раз оправдательный приговор был вынесен в сентябре этого года. Правозащитники, накануне получившие копию приговора, отмечают, что текст второго оправдательного приговора практически идентичен первому: в нем просто переставлены местами абзацы, сказано в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Команды против пыток*.

"До этого решения краевого суда трижды признавались незаконными Четвертым кассационным судом общей юрисдикции. Кассационная инстанция обратила внимание Председателя Краснодарского краевого суда на то, что судьи нарушают права потерпевшего и не соблюдают разумные сроки рассмотрения уголовного дела. Прокуратура Краснодарского края и юристы вновь обжалуют оправдательный приговор в кассационном суде", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

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