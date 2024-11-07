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13:40, 7 ноября 2024

Задержан замминистра МВД Северной Осетии

Олег Колесников. Фото: Северо-Осетинский информационный сайт «Основа» https://osnova.news/n/24757/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший замминистра МВД Северной Осетии - начальник полиции Олег Колесников задержан по подозрению в превышении полномочий.

Задержанный ранее возглавлял управление уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в мае был назначен замглавы МВД Северной Осетии.

"Олег Колесников задержан", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Задержание провели оперативники службы "М" ФСБ, которая курирует правоохранительные органы, в Петроградском районе города. Колесников отправлен в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы, пишет телеграм-канал "Новости Осетии", насчитывающий 32 377 подписчиков.

Олег Колесников был назначен заместителем министра внутренних дел – начальником полиции МВД по Северной Осетии в мае. Колесников родился в 1978 году в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "Юриспруденция". Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Награжден медалями, в том числе как "Почетный сотрудник МВД", сообщил 13 мая "15 регион" со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 сентября силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. Айдарова была арестована на месяц, до 11 октября, но 28 сентября стало известно, что ее и сотрудницу отдела организации матобеспечения, госзакупок и комплексной безопасности Ирину Бугулову перевели под домашний арест по ходатайству следователей. В октябре госсоветник главы Северной Осетии Лариса Туганова была заочно арестована по подозрению в организации "противоправной схемы" с госконтрактами.

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Автор: "Кавказский узел"

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