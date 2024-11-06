RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:50, 6 ноября 2024

Отказ в медпомощи инвалиду в Новочеркасске подчеркнул проблему нарушений прав арестованных

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд не удовлетворил жалобу на отказ в медицинской помощи инвалиду Петру Головневу, арестованному в Новочеркасске. Правозащитник и юрист назвали это проявлением системной проблемы нарушения прав арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 20-летнему инвалиду Петру Головневу следствие и суд отказали в освобождении из СИЗО в Новочеркасске, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль, сообщил в октябре адвокат. Защита назвала обвинение Головневу сфальсифицированным. 

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП и сопутствующими заболеваниями, также у него обнаружена опухоль. Ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней из-за общения с девушкой в видеочате. По версии защиты, Головнев не посылал девушке фото или видео сексуального характера и заблокировал ее, узнав, что она несовершеннолетняя. В переписке Головнева с потерпевшей эротического содержания также не нашли, но поводом для ареста стало наличие в телефоне Головнева его собственного интимного фото. При этом потерпевшая утверждает, что противоправные действия с ней совершил парень "черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу", тогда как Головнев не соответствует этому описанию.

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе решение Сальского райсуда о продлении меры пресечения Головневу, и молодой человек останется в СИЗО до 23 ноября, сообщил его адвокат Евгений Юров.

Следствие отказало в удовлетворении ходатайства об оказании медицинской помощи

По его словам, следователи не предоставили новых аргументов в пользу содержания Головнёва под стражей. "Состояние здоровья подзащитного ухудшается, поскольку воспалительный процесс не прекращается. Следствие отказало в удовлетворении ходатайства об оказании медицинской помощи", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сторона защиты обжаловала и это постановление, однако суд признал его законным, указав, что не предоставлены медицинские документы. "Что не соответствует действительности, поскольку в материалах уголовного дела содержится полная медицинская документация, подтверждающая наличие заболеваний. Кроме того, такие документы предоставляются суду при каждом рассмотрении меры пресечения и жалоб. Прокуратура каждый раз поддерживает следствие и настаивает на продлении меры пресечения. Какой-либо мотивации не приводится, речь государственного обвинителя сводится исключительно к согласию с ходатайством следователя. Единственное обоснование необходимости продления - это проводимые экспертизы, однако следователь в судебное заседание не предоставляет документы, подтверждающие назначение и проведение таких экспертиз", - указал адвокат.

Он добавил, что защита и семья Головнева продолжают добиваться назначения судмедэкспертизы. «Кроме того, стороной защиты председательствующей судье заявлялся отвод, так как ранее она продлевала меру пресечения Головневу и не может объективно рассмотреть жалобу на незаконные действия следователя. В чем было также отказано. В настоящее время все отказы в медицинской помощи обжалуются в апелляционном и кассационном порядке», - сказал Евгений Юров.

Это далеко не правильно и является нарушением прав человека, который по факту нуждается в лечении

Происходящее с Головневым является грубым нарушением его прав, уверен исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан. «На самом деле таких случаев очень много, когда человека с каким-то заболеванием сажают в СИЗО и на этом фоне возобновляются все латентные заболевания, из-за стресса ухудшается состояние здоровья по хроническим заболеваниям, а уголовно-исполнительная система абсолютно инертна: ну и что, что там опухоль растет? Это далеко не правильно и является нарушением прав человека, который по факту нуждается в лечении. Тем более что ДЦП и опухоль – это не [легко излечимая] простуда», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, руководство СИЗО должно немедленно дать согласие на проведение медицинской экспертизы. «Нет законных основания для отказа в проведении судебной медицинской экспертизы. Понятно, почему суд требует эту экспертизу, чтобы на ее основании принять решение. Но не понятно, почему СИЗО выступает против. Необходимо сразу жаловаться в Генпрокуратуру. Наша практика показывает, что обращения и жалобы на местах не дают результата. Мы сразу обращаемся в Генпрокуратуру, зная, что оттуда спустят вниз указания. Это такая отработанная методика, которая дает определенные результаты, поскольку грамотное обращение в Генпрокуратуру заставляет работать на местах», - объяснил он.

Есть порядок проведения медицинского освидетельствования. Это очень хлопотное и долгое дело

Руководители следственных изоляторов чаще всего не заинтересованы в проведении судебной экспертизы, считает ростовский адвокат Андрей Егоров, знакомый с системой ФСИН. «Есть порядок проведения медицинского освидетельствования. Это очень хлопотное и долгое дело. Сначала надо написать заявление начальнику СИЗО, который одобряет проведение медицинской экспертизы в определенном медицинском учреждении ФСИН. Если болезни подтверждаются, то документы передаются в суд и представителям обвиняемого. Получается, что действия руководства [учреждения] ФСИН напрямую влияют на освобождение того или иного обвиняемого, поэтому оно особо не заинтересовано в проведении такой экспертизы», - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его мнению, отказ провести судмедэкспертизу может привести "к плачевным результатам". "Если верить адвокату и родителям мальчика, которые говорят о растущей опухоли, то это серьезное основание делать экспертизу. Вообще в таких случаях руководство СИЗО само должно быть заинтересовано в проведении экспертизы, чтобы обезопасить себя. Но на практике случается обратное. Бывали случаи, когда у человека на свободе есть определенное заболевание, которое у него было на протяжении многих лет, и он лечился, а судмедэкспертиза, проведенная по разрешению СИЗО, не подтверждает эту болезнь. […] Случай Головнева довольно непростой, и я полагаю, что здесь потребуется немало усилий для того, чтобы добиться, например, операции. У него, как и у любого человека в СИЗО, сохраняются все права на получение медицинской помощи», - указал он.

Представители потерпевшей отказались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:51, 6 ноября 2024
Саркастическое упоминание "русской мечты" привело грузинских оппозиционеров к штрафу
13:31, 6 ноября 2024
Следком отреагировал на сообщение в соцсети о трудовом рабстве на Ставрополье
13:04, 6 ноября 2024
Девушка ранена при взрыве дрона в Каспийске
11:24, 6 ноября 2024
Дело о попытке отравления летчиков в Армавире дошло до суда
09:14, 6 ноября 2024
Меликов подтвердил уничтожение беспилотника в Каспийске
09:01, 6 ноября 2024
Источники сообщили о взрыве беспилотника в Каспийске
Все события дня
Новости
Квартира для аренды. Фото с сайта "Островок", https://ostrovok.ru/hotel/russia/makhachkala/low/?trip_type=tourism_trip&dateless_form=yes
05 ноября 2024, 22:05
Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья
На избирательном участке. Фото: https://sirius-ft.ru/tpost/v-siriuse-startovali-pervye-v-istorii-federalnoy-territorii-vybory-prezidenta-rossii
05 ноября 2024, 11:04
Избирком определился с датой выборов ростовского губернатора
Военные идут по полю. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
05 ноября 2024, 10:27
Двое бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО
Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru/
05 ноября 2024, 08:34
Власти признали убитыми на Украине более 5200 бойцов с юга России
Юрий Слюсарь. Скриншот фото с сайта Кремля от 04.11.24, http://www.kremlin.ru/events/president/news/75493.
05 ноября 2024, 04:46
Юрий Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Баннер с надписью "Русская мечта украла выборы". Коллаж и фото Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-ozurgeti-organizaciju-oshtrafovali-za-plakat-na-balkone-pro-russkuju-mechtu/
06 ноября 2024, 13:51
Саркастическое упоминание "русской мечты" привело грузинских оппозиционеров к штрафу

Полад Асланов. Скриншот видео Meydan.TV
06 ноября 2024, 12:41
Азербайджанский журналист Асланов заключен в карцер

Георгий Руруа. Фото с сайта "Мтавари архи" от 06.11.24, https://mtavari.tv/news/168975-giorgi-rurua-sus-shi-gamokitkhvaze-daibares
05 ноября 2024, 23:01
Георгий Руруа вызван на допрос по делу о госперевороте

Участники акции оппозиции. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
05 ноября 2024, 18:20
Протестующие прошли маршем по Тбилиси

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше