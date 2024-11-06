Отказ в медпомощи инвалиду в Новочеркасске подчеркнул проблему нарушений прав арестованных

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Суд не удовлетворил жалобу на отказ в медицинской помощи инвалиду Петру Головневу, арестованному в Новочеркасске. Правозащитник и юрист назвали это проявлением системной проблемы нарушения прав арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 20-летнему инвалиду Петру Головневу следствие и суд отказали в освобождении из СИЗО в Новочеркасске, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль, сообщил в октябре адвокат. Защита назвала обвинение Головневу сфальсифицированным.

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП и сопутствующими заболеваниями, также у него обнаружена опухоль. Ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней из-за общения с девушкой в видеочате. По версии защиты, Головнев не посылал девушке фото или видео сексуального характера и заблокировал ее, узнав, что она несовершеннолетняя. В переписке Головнева с потерпевшей эротического содержания также не нашли, но поводом для ареста стало наличие в телефоне Головнева его собственного интимного фото. При этом потерпевшая утверждает, что противоправные действия с ней совершил парень "черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу", тогда как Головнев не соответствует этому описанию.

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе решение Сальского райсуда о продлении меры пресечения Головневу, и молодой человек останется в СИЗО до 23 ноября, сообщил его адвокат Евгений Юров.

Следствие отказало в удовлетворении ходатайства об оказании медицинской помощи

По его словам, следователи не предоставили новых аргументов в пользу содержания Головнёва под стражей. "Состояние здоровья подзащитного ухудшается, поскольку воспалительный процесс не прекращается. Следствие отказало в удовлетворении ходатайства об оказании медицинской помощи", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сторона защиты обжаловала и это постановление, однако суд признал его законным, указав, что не предоставлены медицинские документы. "Что не соответствует действительности, поскольку в материалах уголовного дела содержится полная медицинская документация, подтверждающая наличие заболеваний. Кроме того, такие документы предоставляются суду при каждом рассмотрении меры пресечения и жалоб. Прокуратура каждый раз поддерживает следствие и настаивает на продлении меры пресечения. Какой-либо мотивации не приводится, речь государственного обвинителя сводится исключительно к согласию с ходатайством следователя. Единственное обоснование необходимости продления - это проводимые экспертизы, однако следователь в судебное заседание не предоставляет документы, подтверждающие назначение и проведение таких экспертиз", - указал адвокат.

Он добавил, что защита и семья Головнева продолжают добиваться назначения судмедэкспертизы. «Кроме того, стороной защиты председательствующей судье заявлялся отвод, так как ранее она продлевала меру пресечения Головневу и не может объективно рассмотреть жалобу на незаконные действия следователя. В чем было также отказано. В настоящее время все отказы в медицинской помощи обжалуются в апелляционном и кассационном порядке», - сказал Евгений Юров.

Это далеко не правильно и является нарушением прав человека, который по факту нуждается в лечении

Происходящее с Головневым является грубым нарушением его прав, уверен исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан. «На самом деле таких случаев очень много, когда человека с каким-то заболеванием сажают в СИЗО и на этом фоне возобновляются все латентные заболевания, из-за стресса ухудшается состояние здоровья по хроническим заболеваниям, а уголовно-исполнительная система абсолютно инертна: ну и что, что там опухоль растет? Это далеко не правильно и является нарушением прав человека, который по факту нуждается в лечении. Тем более что ДЦП и опухоль – это не [легко излечимая] простуда», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, руководство СИЗО должно немедленно дать согласие на проведение медицинской экспертизы. «Нет законных основания для отказа в проведении судебной медицинской экспертизы. Понятно, почему суд требует эту экспертизу, чтобы на ее основании принять решение. Но не понятно, почему СИЗО выступает против. Необходимо сразу жаловаться в Генпрокуратуру. Наша практика показывает, что обращения и жалобы на местах не дают результата. Мы сразу обращаемся в Генпрокуратуру, зная, что оттуда спустят вниз указания. Это такая отработанная методика, которая дает определенные результаты, поскольку грамотное обращение в Генпрокуратуру заставляет работать на местах», - объяснил он.

Есть порядок проведения медицинского освидетельствования. Это очень хлопотное и долгое дело

Руководители следственных изоляторов чаще всего не заинтересованы в проведении судебной экспертизы, считает ростовский адвокат Андрей Егоров, знакомый с системой ФСИН. «Есть порядок проведения медицинского освидетельствования. Это очень хлопотное и долгое дело. Сначала надо написать заявление начальнику СИЗО, который одобряет проведение медицинской экспертизы в определенном медицинском учреждении ФСИН. Если болезни подтверждаются, то документы передаются в суд и представителям обвиняемого. Получается, что действия руководства [учреждения] ФСИН напрямую влияют на освобождение того или иного обвиняемого, поэтому оно особо не заинтересовано в проведении такой экспертизы», - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его мнению, отказ провести судмедэкспертизу может привести "к плачевным результатам". "Если верить адвокату и родителям мальчика, которые говорят о растущей опухоли, то это серьезное основание делать экспертизу. Вообще в таких случаях руководство СИЗО само должно быть заинтересовано в проведении экспертизы, чтобы обезопасить себя. Но на практике случается обратное. Бывали случаи, когда у человека на свободе есть определенное заболевание, которое у него было на протяжении многих лет, и он лечился, а судмедэкспертиза, проведенная по разрешению СИЗО, не подтверждает эту болезнь. […] Случай Головнева довольно непростой, и я полагаю, что здесь потребуется немало усилий для того, чтобы добиться, например, операции. У него, как и у любого человека в СИЗО, сохраняются все права на получение медицинской помощи», - указал он.

Представители потерпевшей отказались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла".

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