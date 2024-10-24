RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:13, 24 октября 2024

Адвокат добивается освобождения инвалида из СИЗО Новочеркасска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие и суд отказываются освободить из СИЗО в Новочеркасске 20-летнего инвалида Петра Головнева, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль, сообщил его адвокат. Обвинение против Головнева защита называет сфальсифицированным. 

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП, сейчас у него вторая группа инвалидности, рассказал «Кавказскому узлу» его адвокат Евгений Юров. Под арестом молодой человек оказался под арестом из-за общения с незнакомкой в видеочате, в конце октября суд будет обсуждать вопрос продления меры пресечения Головневу. 

«Петр обвиняется в том, что познакомился в «Чат рулетке» с  девушкой, которая потом его пригласила пообщаться в телеграме и вотсапе. Якобы в ходе общения она ему присылала фото и видео сексуального характера, при этом он якобы знал, что ей 13 лет. Дело было возбуждено еще в январе 2024 года в Хабаровске. Все эти девять месяцев девушка указывала, что общалась с разными парнями, отсылала им фото интимного содержания, в том числе и Петру. При этом она описывает его как темного парня с темными глазами, но Петр на самом деле голубоглазый блондин», - рассказал Юров. 

По словам адвоката, оперативники и следователи из Хабаровска приехали в Ростовскую область, забрали телефон Головнева и вскрыли переписки с потерпевшей, однако эротического содержания там не нашли. “Нашли заблокированный с ней чат, в котором она спрашивает у него голосовым сообщением, почему он ее заблокировал. Петр поясняет, что действительно познакомился с ней в «Чат рулетке», где регистрация идет с 18 лет, так площадка защищает себя от казусов. Она предложила продолжить общение в других мессенджерах, он согласился, в ходе переписки она ему сообщила, что ей 13 лет, в ответ Петр заблокировал ее”, - утверждает защитник. 

Следователи, тем не менее, вменили Головневу насильственные действия сексуального характера, найдя в галерее его телефона его собственное интимное фото. «Он это фото ей не отправлял, в их переписке нет никаких фото или видео сексуального характера, но на основании фотографии из галереи Петра взяли под стражу на основании того, что это особо тяжкое обвинение с максимальным наказанием до 14 лет лишения свободы. Следствие говорит, что есть определенная переписка, но не показывает ее, несмотря на наши просьбы и требования. При этом у нас есть допрос потерпевшей, где она и ее мать говорят, что переписки с Петром не существует, она удалена. Судья тоже спрашивает, где же переписка, но следователи не показывают ее», - сообщил адвокат.

Согласно материалам дела, потерпевшая описывала молодого человека, совершившего с ней противоправные действия, как на парня по имени Данил с «черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу».

«Уголовное дело возбуждено в январе 2024 года и все это время потерпевшая описывала подозреваемого именно таким образом. Это описание полностью не совпадает с внешностью обвиняемого Головнева, который со светлыми волосами, голубыми глазами и чистым лицом. Это убедительно свидетельствует о его непричастности к совершенному преступлению, но суд первой и апелляционной инстанции оставили это обстоятельство без внимания. После того, как защита обратила внимание на полное несоответствие внешности подозреваемого и моего подзащитного, следователь заявил, что это несоответствие будет устранено посредством повторного допроса потерпевшей. Это намерение следователь подтвердил публично в суде при продлении меры пресечения. Устранение такого вопиющего нарушения путем повторного допроса потерпевшей и полного изменения ее показаний спустя девять месяцев нельзя расценивать иначе как фальсификацию», - подчеркнул Юров.

Защита обжаловала решение об аресте Головнева, но суд оставил его без изменений.  «Судья в совещательной комнате очень долго думал, но оставил в силе решение. Параллельно мы ставим вопрос о том, что у него серьезные заболевания и просим назначить медицинское освидетельствование чтобы решить, может ли он содержаться под стражей, не обсуждая даже вопрос виновности или невиновности. Но руководство СИЗО, как и следователи, нам отказывают, мы сейчас обжалуем этот отказ, но рассматривать жалобу будет тот же суд, который продлили арест, поэтому, результат, к сожалению, очевиден», - рассказал он.

По словам Юрова, Петр Головнев страдает ДЦП и целым рядом сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата и зрения. У него диагностированы также умственная отсталость легкой степени, дисграфия и когнитивное расстройство, а при обследовании выявлены признаки новообразования в области верхнечелюстных пазух. Кроме того, у Головнева есть растущая опухоль в паховой области, в связи с которой его состояние сильно ухудшилось. 

«Эту опухоль собирались оперировать, но случился арест и его прооперировать не смогли. Опухоль сейчас набухает и воспаляется, в СИЗО ему каждый день дают обезболивающие таблетки, но нормальной медицинской помощи они оказать не могут. Состояние его очень тяжелое, с каждым днем все хуже и хуже», - сказал Юров.

Друг семьи Головневых рассказал «Кавказскому узлу», что семья Петра всегда была на хорошем счету. «Семья Петра неоднократно награждалась и поощрялась финансовыми призами как эталонная семья. Все дети благополучные, старший сын служил на СВО и погиб, средний сын также участвовал в СВО, сейчас учится в высшем десантом училище, дочь заканчивает высшее юридическое образование в Ростове-на-Дону, отличница. Сам Петр, несмотря на инвалидность, с помощью мамы окончил школу, поступил и сейчас учится в университете, ходил волонтером на разные мероприятия, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом», - сказал он.

По словам знакомого, из-за инвалидности Петр в основном организовывал общение через интернет, находя там новых знакомых. «У него везде друзья, он очень активен, общается с разными людьми из разных стран. Семья очень переживает из-за этой ситуации и очень надеется, что в скором времени его отпустят домой», - отметил друг семьи.

С таким состоянием здоровья Головнева следует освободить из-под ареста, полагает юрист Жаргал Будаев. «Перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включает в себя как злокачественные новообразования, так и болезни нервной системы. Состояние Петра Головнева действительно может подпадать под эти критерии. УПК требует содержать подозреваемых в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью, поэтому в случаях серьезных заболеваний предпочтительны более мягкие меры пресечения, например, домашний арест или залог»,- сказал он «Кавказскому узлу».

Будаев отметил, что для освобождения обвиняемого из-под стражи по состоянию здоровья необходим вердикт судмедэксперта. «Подтвердить это должно медицинское освидетельствование, чего, к сожалению, на практике часто трудно добиться. В решении этого вопроса слишком много зависит от усмотрения администрации СИЗО и суда. Список болезней по сути не работает так, как следует — доступно, независимо и на основании объективных критериев», - указал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:14, 24 октября 2024
Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
24 октября 2024, 03:14
Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске
24 октября 2024, 02:15
Жители Красноярского района сообщили о проблемах с подъемом затопленной переправы
24 октября 2024, 01:16
Дошло до суда новое дело Владимира Атаманчука
Зулкафи Кушербаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Яшкульского района от 22.10.24, https://t.me/yashkyl/25811
24 октября 2024, 00:17
Мобилизованный из Калмыкии убит в военной операции
23 октября 2024, 23:18
Аресты цыган снизили межэтническую напряженность в Иловле
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше