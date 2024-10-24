Адвокат добивается освобождения инвалида из СИЗО Новочеркасска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие и суд отказываются освободить из СИЗО в Новочеркасске 20-летнего инвалида Петра Головнева, несмотря на его тяжелое состояние и растущую опухоль, сообщил его адвокат. Обвинение против Головнева защита называет сфальсифицированным.

Петр Головнев - инвалид с рождения в связи с ДЦП, сейчас у него вторая группа инвалидности, рассказал «Кавказскому узлу» его адвокат Евгений Юров. Под арестом молодой человек оказался под арестом из-за общения с незнакомкой в видеочате, в конце октября суд будет обсуждать вопрос продления меры пресечения Головневу.

«Петр обвиняется в том, что познакомился в «Чат рулетке» с девушкой, которая потом его пригласила пообщаться в телеграме и вотсапе. Якобы в ходе общения она ему присылала фото и видео сексуального характера, при этом он якобы знал, что ей 13 лет. Дело было возбуждено еще в январе 2024 года в Хабаровске. Все эти девять месяцев девушка указывала, что общалась с разными парнями, отсылала им фото интимного содержания, в том числе и Петру. При этом она описывает его как темного парня с темными глазами, но Петр на самом деле голубоглазый блондин», - рассказал Юров.

По словам адвоката, оперативники и следователи из Хабаровска приехали в Ростовскую область, забрали телефон Головнева и вскрыли переписки с потерпевшей, однако эротического содержания там не нашли. “Нашли заблокированный с ней чат, в котором она спрашивает у него голосовым сообщением, почему он ее заблокировал. Петр поясняет, что действительно познакомился с ней в «Чат рулетке», где регистрация идет с 18 лет, так площадка защищает себя от казусов. Она предложила продолжить общение в других мессенджерах, он согласился, в ходе переписки она ему сообщила, что ей 13 лет, в ответ Петр заблокировал ее”, - утверждает защитник.

Следователи, тем не менее, вменили Головневу насильственные действия сексуального характера, найдя в галерее его телефона его собственное интимное фото. «Он это фото ей не отправлял, в их переписке нет никаких фото или видео сексуального характера, но на основании фотографии из галереи Петра взяли под стражу на основании того, что это особо тяжкое обвинение с максимальным наказанием до 14 лет лишения свободы. Следствие говорит, что есть определенная переписка, но не показывает ее, несмотря на наши просьбы и требования. При этом у нас есть допрос потерпевшей, где она и ее мать говорят, что переписки с Петром не существует, она удалена. Судья тоже спрашивает, где же переписка, но следователи не показывают ее», - сообщил адвокат.

Согласно материалам дела, потерпевшая описывала молодого человека, совершившего с ней противоправные действия, как на парня по имени Данил с «черными волосами, коричневыми глазами и прыщиками по лицу».

«Уголовное дело возбуждено в январе 2024 года и все это время потерпевшая описывала подозреваемого именно таким образом. Это описание полностью не совпадает с внешностью обвиняемого Головнева, который со светлыми волосами, голубыми глазами и чистым лицом. Это убедительно свидетельствует о его непричастности к совершенному преступлению, но суд первой и апелляционной инстанции оставили это обстоятельство без внимания. После того, как защита обратила внимание на полное несоответствие внешности подозреваемого и моего подзащитного, следователь заявил, что это несоответствие будет устранено посредством повторного допроса потерпевшей. Это намерение следователь подтвердил публично в суде при продлении меры пресечения. Устранение такого вопиющего нарушения путем повторного допроса потерпевшей и полного изменения ее показаний спустя девять месяцев нельзя расценивать иначе как фальсификацию», - подчеркнул Юров.

Защита обжаловала решение об аресте Головнева, но суд оставил его без изменений. «Судья в совещательной комнате очень долго думал, но оставил в силе решение. Параллельно мы ставим вопрос о том, что у него серьезные заболевания и просим назначить медицинское освидетельствование чтобы решить, может ли он содержаться под стражей, не обсуждая даже вопрос виновности или невиновности. Но руководство СИЗО, как и следователи, нам отказывают, мы сейчас обжалуем этот отказ, но рассматривать жалобу будет тот же суд, который продлили арест, поэтому, результат, к сожалению, очевиден», - рассказал он.

По словам Юрова, Петр Головнев страдает ДЦП и целым рядом сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата и зрения. У него диагностированы также умственная отсталость легкой степени, дисграфия и когнитивное расстройство, а при обследовании выявлены признаки новообразования в области верхнечелюстных пазух. Кроме того, у Головнева есть растущая опухоль в паховой области, в связи с которой его состояние сильно ухудшилось.

«Эту опухоль собирались оперировать, но случился арест и его прооперировать не смогли. Опухоль сейчас набухает и воспаляется, в СИЗО ему каждый день дают обезболивающие таблетки, но нормальной медицинской помощи они оказать не могут. Состояние его очень тяжелое, с каждым днем все хуже и хуже», - сказал Юров.

Друг семьи Головневых рассказал «Кавказскому узлу», что семья Петра всегда была на хорошем счету. «Семья Петра неоднократно награждалась и поощрялась финансовыми призами как эталонная семья. Все дети благополучные, старший сын служил на СВО и погиб, средний сын также участвовал в СВО, сейчас учится в высшем десантом училище, дочь заканчивает высшее юридическое образование в Ростове-на-Дону, отличница. Сам Петр, несмотря на инвалидность, с помощью мамы окончил школу, поступил и сейчас учится в университете, ходил волонтером на разные мероприятия, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом», - сказал он.

По словам знакомого, из-за инвалидности Петр в основном организовывал общение через интернет, находя там новых знакомых. «У него везде друзья, он очень активен, общается с разными людьми из разных стран. Семья очень переживает из-за этой ситуации и очень надеется, что в скором времени его отпустят домой», - отметил друг семьи.

С таким состоянием здоровья Головнева следует освободить из-под ареста, полагает юрист Жаргал Будаев. «Перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включает в себя как злокачественные новообразования, так и болезни нервной системы. Состояние Петра Головнева действительно может подпадать под эти критерии. УПК требует содержать подозреваемых в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью, поэтому в случаях серьезных заболеваний предпочтительны более мягкие меры пресечения, например, домашний арест или залог»,- сказал он «Кавказскому узлу».

Будаев отметил, что для освобождения обвиняемого из-под стражи по состоянию здоровья необходим вердикт судмедэксперта. «Подтвердить это должно медицинское освидетельствование, чего, к сожалению, на практике часто трудно добиться. В решении этого вопроса слишком много зависит от усмотрения администрации СИЗО и суда. Список болезней по сути не работает так, как следует — доступно, независимо и на основании объективных критериев», - указал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.