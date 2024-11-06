Следком отреагировал на сообщение в соцсети о трудовом рабстве на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о незаконном лишении свободы расследуется после сообщения в соцсетях о трудовом рабстве на ферме в Ставропольском крае.

"В социальных медиа сообщается, что на одном из фермерских хозяйств под городом Невинномысском в трудовом рабстве находились жители региона, их систематически избивали",- проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данному факту расследуется уголовное дело по ст.127 УК России (незаконное лишение свободы), говорится в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства.

Пост о трудовом рабстве в Ставропольском крае опубликован в телеграм-канале "Русская община ZOV", насчитывающем 638 741 подписчиков. "Наши братья освободили двух русских мужчин от трудового рабства. Их держали в степях Ставрополья в нечеловеческих условиях", - говорится в посте.

Согласно сообщению, "общины нескольких ставропольских городов и Кавказских Минеральных Вод совместными усилиями отправились на место к ночи, и провели настоящую спецоперацию, вызволив мужчин из плена". "Далее их довезли до Невинномысска, накормили, оформили документы, приобрели билеты до дома, сняли номера в гостинице и отправили в Москву. В личных беседах мужчины рассказали, что попали в рабство в августе прошлого года", - утверждается в посте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре активисты рассказали об освобожденных из трудового рабства в Ростовской области.

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