Таганрожцев предупредили об угрозе подтопления домов

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Уровень воды в Таганрогском заливе из-за сильного ветра сильно повысился, в связи с чем жителей близлежащих домов предупредили о возможном подтоплении и вероятной эвакуации.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила вечером 4 ноября, что из-за сильного ветра в Таганрогском заливе наблюдается повышение уровня воды. В связи с этим сотрудники МЧС проводят подомовой обход горожан. чьи дома находятся в неблагоприятной зоне.

"Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье", - написала Камбулова в своем телеграм-канале.

Чуть позже она отметила, что повышение уровня воды связано с сильным швалистым ветром. При этом уровень воды в заливе ближе к ночи начал стабилизироваться.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Таганроге прогнозируется переменная облачность, снег, температура воздуха +4 градуса, ветер северо-западный со скоростью четыре метров в секунду. В ночь на 6 ноября скорость ветра повысится до шести метров в секунду, температура воздуха снизится до +1 градуса, также ожидается снег.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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