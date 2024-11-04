Армянские журналисты раскритиковали законопроект "Об общественной информации"

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Формулировки законопроекта "Об общественной информации" дали повод для разночтений, позволяющих ущемлять права жителей Армении на свободу информации и защиту личных данных.

Законопроект «Об общественной информации» не готов к принятию, так как содержит системные проблемы, которые могут быть интерпретированы в ущерб правам человека, в том числе прав на свободу информации и защиты личных данных, указали в совместном заявлении семь журналистских организаций Армении.

Кроме того, проект закона содержит риски, которые помешают предусмотренной проектом реформе управления медиаструктур, считают авторы заявления, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

«Новые регулировки дают повод для недопониманий и разночтений, которые косвенно приведут к ограничению права на свободу и предоставление информации, а иная неверная интерпретация норм закона может привести к неправомерному вмешательству в право на защиту личных данных», - отмечено в заявлении.

Законопроект до утверждения правительством и парламентских чтений нуждается в обсуждении с представителями гражданского общества, чтобы исключить положения, содержащие риски вмешательства в иные конституционные права, подчеркнули авторы документа.

Заявление подписали Ереванский пресс-клуб, Институт всесторонней информации – Армения, Комитет защиты свободы слова, Центр медиа-инициатив, Клуб общественной журналистики, Клуб журналистов «Аспарез» общественная организация «Журналисты во имя будущего».

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