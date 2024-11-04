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16:54, 4 ноября 2024

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

Камыл Тлеков. Фото: https://t.me/ruslan_bisenov/5981

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Камыл Тлеков из Красноярского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 405 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 404 бойцов из Астраханской области.

Сегодня прошло прощание с 63-летним Камылом Тлековым, убитым в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"Камыл Меннегазиевич родом из села Вятское. В 1975 году окончил 8 классов Ясын-Соканской школы, затем продолжил обучение в школе села Красный Яр. После проходил срочную службу в рядах Советской Армии. Демобилизовавшись, он трудился трактористом в колхозе «Заветы Ильича» в селе Джанай. В дальнейшем работал разнорабочим на различных предприятиях. В этом году наш земляк заключил контракт о прохождении военной службы. Он отправился в зону проведения спецоперации", - приводится в публикации биография Тлекова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 405 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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