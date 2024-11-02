Пробка из более 200 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"

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Водители 204 автомобилей ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 11.10 мск разрешения на выезд в Грузию на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 204 автомобилей.

Водители и пассажиры, ожидающие проезда через КПП "Верхний Ларс", сообщили в телеграм-канале "Верхний Ларс Чат", что очередь образовалась и в направлении российского пункта пропуска.

"Мы прошли КПП Грузии в сторону России за пять минут и встали на нейтральной. Уже минут 20 стоим, видимо пересменка на российской. На встречу стоят фуры, не едут, значит и со стороны России тоже пробка", – написал пользователь с ником K.

"На микроавтобусе уже 55 минут тут. Еще не прошли. Но движемся", – отметила Стелла.

"Проехали из Тбилиси до границы. Дороги сухие, солнечно. Грузинскую границу прошли за пять минут, стоим в очереди перед российской", – написал Sergey.

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября на "Верхнем Ларсе" 21 октября скопилась очередь из 90 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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