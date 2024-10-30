Состояние Алескера Мамедли ухудшилось в бакинском изоляторе

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Медобследование подтвердило ухудшение состояния арестованного в Баку учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, врачи указали на необходимость в хирургической операции.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Алескер Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек, однако арестованного не перевели на стационарное лечение, сообщил его брат.

Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. Суд отказался перевести его под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья. Алескер Мамедли страдает от приступов удушья из-за опухоли в щитовидной железе, головных болей и скачков давления, рассказал в августе его брат.

У Алескера Мамедли в бакинском СИЗО-1 усугубились проблемы со здоровьем, сообщил сегодня его брат Насими Мамедли, разговаривавший с арестованным по телефону 29 октября.

Медики отмечают необходимость операции

"Ему становится всё хуже. В связи с обострением проблем с внутренними органами в конце прошлой недели ему вновь провели УЗИ-обследование. Оно выявило увеличение у него камней в почках по сравнению с тем, что было в начале сентября. Это очень опасно и может вызвать острые приступы и нестерпимые боли. Продолжаются расширения и в поджелудочной железе и печени. Самой большой проблемой является сохранение крупных узелков в щитовидной железе. Даже несмотря на то, что эти опухоли доброкачественные, их все равно необходимо удалить хирургическим путем. Ибо они вызывают удушье, бессонницу, головные боли. Медики отмечают необходимость операции по удалению этих опухолей. Однако в лечебном учреждении Пенитенциарной службы и тем более в санчасти СИЗО нет для этого соответствующих условий, ибо процесс этой операции требуют абсолютной точности и высокого уровня медоборудования. А в частной клинике ему не позволяют обследоваться и оперироваться", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Насими Мамедли.

При этом, по его словам, Алескера Мамедли не переводят даже в госпиталь Пенитенциарной службы "хотя бы для лечения проблем с почками, печенью и поджелудочной железой".

Он настаивает на изменении меры пресечения

Он отметил, что на основе результатов УЗИ-обследования защита Мамедли вновь обратится с ходатайством о переводе его под домашний арест. «Вообще Алескер считает, что если идти на обследование и операцию, то лучше без сопровождения конвоя. В июне, когда ему обследовали щитовидную железу, конвоиры вмешивались в работу врачей, торопили их. Алескер опасается, что таким же способом они станут вмешиваться в работу хирургов. Поэтому он настаивает на изменении меры пресечения, чтобы он в свободном положении сам пошел бы на операцию», - сказал Насими Мамедли.

14 июня суд предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и 22 июня ему была сделана биопсия в медцентре. Врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым Мамедли доверяет и которым суд разрешил присутствовать. Во время процедуры около Мамедли стояли 10-12 силовиков, а наручники с него сняли только по настоянию врача.

По данным брата, за более чем полгода содержания под арестом Алескер ни разу лично не допрашивался следователем. Он считает также, что оснований для содержания Алескера Мамедли под стражей нет. «Очень жаль, что обращения в госорганы в различной форме остаются безответными», - сказал Насими Мамедли.

Сотрудник Пенитенциарной службы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Алескеру Мамедли "создаются все условия для медобследования и лечения в соответствии с нормами законодательства". Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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