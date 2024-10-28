Азербайджанский активист Нурузаде заподозрен в употреблении наркотиков

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Задержанный силовиками в Баку активист движения "Мусульманское единство" Ахсан Нурузаде стал подозреваемым по административному делу об употреблении наркотиков. Нурузаде отверг обвинение.

Как писал "Кавказский узел", активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Ахсан Нурузаде, в начале октября освободившийся после семилетнего тюремного заключения, был задержан людьми в штатском 26 октября, когда встречал свою дочь с занятий из университета в Баку. Соратникам и матери не удалось выяснить, кто и почему задержал Нурузаде.

Ахсан Нурузаде, известный выступлениями в поддержку осужденных в Азербайджане мусульман, был задержан в Баку 6 октября 2017 года. 6 марта 2018 года суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к семи годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

После задержания Ахсана Нурузаде доставили в Наримановское районное управление полиции Баку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев, привлеченный к защите Нурузаде.

Нурузаде мне сказал, что наркотиков никогда не употреблял и даже не курит

"Мне удалось встретиться с дознавателем только во второй половине дня [сегодня]. Он сообщил, что на Нурузаде заведено административное дело, связанное с подозрением на употребление наркотиков. Деталей дознаватель не сообщил. Я имел короткую беседу с самим Нурузаде, когда его [сегодня] ближе к вечеру вывозили из ИВС Наримановской полиции на наркологическую экспертизу. Нурузаде мне сказал, что наркотиков никогда не употреблял и даже не курит. В полиции мне заявили, что после экспертизы Нурузаде привезут прямо в Наримановский суд, и я поехал туда. Но около восьми часов (19.00 мск) вечера мне позвонили и сказали, что суд будет завтра", - рассказал адвокат.

Он отметил, что не владеет информацией о том, по какой статье задержан Нурузаде, но предположил, что административное дело возбудили по статье 206 КоАП "Незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления". Эта статья предусматривает штраф от 300 до 400 манатов (180-240 долларов) либо до двух месяцев ареста, пояснил адвокат.

Не исключено, что Нурузаде подвергся новому преследованию за репост в Facebook* стихотворения религиозного поэта Эльвина Мурватоглу (Мурадова), сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, проводящий мониторинг дел верующих.

Заодно Ахсана наказывают за то, что после семи лет тюрьмы он "не перевоспитался"

"В этом стихотворении молодой поэт воспевает любовь к исламской религии, протест против деспотии ценою лишений, и вознаграждением за это станет благоденствие после смерти, в потустороннем мире. Суть стихотворения также в том, что страдания верующих, оказавшихся в застенках за выражение религиозных убеждений, не напрасны. Поэт также воспевает "сопротивление Палестины". Эльвин Мурватоглу сам уже был осужден в 2020 году на два года и три месяца по делу о наркотиках после того, как написал песню об арестованном лидере "Мусульманского единства" Талехе Багирзаде. Он, как только вышел на свободу после полного отбытия срока, сразу уехал из Азербайджана. Видимо, из-за того что к Эльвину не дотянулись, задержали Ахсана. И заодно Ахсана наказывают за то, что после семи лет тюрьмы он "не перевоспитался", взялся, по их логике, "за старое", - сказал активист, попросивший не публиковать его имя.

За его детьми смотрела пожилая мать Ахсана

Он отметил, что Нурузаде освободился из тюрьмы 5 октября. "За время тюремного заключения у него заболела раком жена, и два года назад она скончалась. За его детьми смотрела пожилая мать Ахсана. Им помогали родственники, другие верующие. Старшая дочь Ахсана учится на втором курсе вуза, а младшая – на первом курсе", – сказал активист.

По его словам, из-за проблем со здоровьем Ахсан Нурузаде после освобождения "первым делом" прошел обследование сосудов. "Вроде серьезного ничего не было обнаружено, то есть необходимости в открытой операции или стентировании не возникло, но определенные проблемы были, и ему назначили лечение. Кстати, это обстоятельство само указывает на неправдоподобность обвинения в курении наркотиков. Человек с сердечными проблемами не станет употреблять наркотики. Да и вообще, он даже не курит", - сказал активист.

На работу Ахсан Нурузаде пока не устроился, так как, по словам активиста, "верующие после освобождения из тюрем не могут устроиться на работу". "Их, как раньше говорили, с "волчьим билетом" никто не берет на работу. Поэтому в лучшем случае они занимаются поденным трудом, у кого есть машина - частным извозом пассажиров. Кто-то, если есть возможности, занимается мелким предпринимательством", - сказал активист.

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