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08:21, 28 октября 2024

Контрактник из Кисловодска убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Нуриль Клычев из Кисловодска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 509 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что в специальной военной операции (СВО) на Украине убит Максим Граков из Курского округа. Он стал, по меньшей мере, 508-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне СВО.

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник Нуриль Клычев из Кисловодска, сообщила администрация государственного Кисловодского медицинского колледжа 21 октября на его странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Клычев являлся выпускником колледжа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 509 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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