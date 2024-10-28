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00:44, 28 октября 2024

Четыре человека получили травмы при жесткой посадке самолета на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около Ессентуков совершил жесткую посадку самолет с парашютистами, четыре человек получили травмы, трое из них госпитализированы.

27 октября вблизи Ессентуков совершил вынужденную жесткую посадку самолет Ан-2, на борту которого находились девять человек, в том числе ребенок.

При посадке четыре человека получили травмы, трое из них госпитализированы, сообщает РБК.

По данным местных властей, пассажиры самолеты должны были совершать прыжки с парашютами. Самолет задел линию электропередач и приземлился в лесополосе, пишет "Интерфакс".

Самолет эксплуатировался компанией "Авиахим Югтост 26", зарегистрированная в Ставрополе. В настоящее время проводится ее внеплановая проверка.

Жесткая посадка Ан-2 классифицируется как авария, расследование ее обстоятельств займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 августа жесткую посадку самолет Ан-2 совершил в Пригородном районе Северной Осетии, не менее четырех человек тогда получили травмы. На борту также находились парашютисты.

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Автор: "Кавказский узел"

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