01 сентября 2024, 00:42
Несколько человек получили травмы при жесткой посадке самолета в Северной Осетии
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В Пригородном районе Северной Осетии совершил жесткую посадку самолет Ан-2, не менее четырех человек получили травмы различной степени тяжести, в их числе - несовершеннолетний.
31 августа в горах Пригородного района Северной Осетии произвел жесткую посадку.
По данным главного управления МЧС по Северной Осетии, жесткую посадку совершил самолет Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ. На борту находились десять парашютистов и двое детей. О жесткой посадке в службу спасения сообщил пилот, однако точную локацию он назвать не смог. Для определения места происшествия с аэродрома вылетел еще один самолет, который определил, что самолет находится между селениями Майрамадаг и Кобан, пишет "Интерфакс".
В службе скорой помощи сообщили, что погибших при жесткой посадке нет. Самолет высадил парашютистов, но не смог штатно приземлиться. На борту на этот момент было семь человек.
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна), говорится в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в результате аварийной посадки трое взрослых и один несовершеннолетний получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 августа в Изобильненском районе Ставропольского края при крушении легкомоторного самолета Zlin-42 погиб пилот.
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"Истребитель разбился в Волгоградской области", "Пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета в Волгоградской области", "Военный самолет потерпел крушение в Волгоградской области".
Автор: "Кавказский узел"
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