Один человек погиб при падении легкомоторного самолета на Ставрополье

19 августа 2024, 03:01

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Легкомоторный частный самолет Zlin-42 потерпел крушение в Изобильненском районе Ставропольского края, пилот погиб.

18 августа в Изобильненском районе Ставрополья при падении частного самолета погиб пилот.

Легкомоторный частный самолет Zlin-42 упал в полутора километрах западнее аэродрома "Рыздвянный", он совершал тренировочный полет, пилот погиб, на земле жертв и разрушений нет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главное управление краевого МЧС.

Ставропольская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, информирует "Блокнот-Ставрополь".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля у села Красный Курган в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет, оба находившихся на борту жителей Ставрополья погибли.

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