Два человека погибли при крушении самолета в Карачаево-Черкесии

28 июля 2024, 17:34

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Легкомоторный самолет потерпел крушение у села Красный Курган в Карачаево-Черкесии, оба находившихся на борту жителя Ставрополья погибли.

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 Уголовного кодекса России) возбуждено после падения легкомоторного самолета в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии (КЧР) сообщило сегодня Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следкома России.

В районе населенного пункта Красный Курган потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительной информации на борту находилось два человека, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Второй человек, находившийся на борту легкомоторного самолета Коала RA0897G, упавшего в в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, скончался в больнице, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Карачаево-Черкесии.

"Пострадавший был доставлен в Малокарачаевскую ЦРБ с множественными травмами, несовместимыми с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что оба погибших - жители Ставропольского края. Один - из города Невинномысска, другой - из Кисловодска.

«Кавказский узел» также писал, что в 2011 году вертолет Ми-8 в Архызском ущелье упал с высоты 10 метров. В числе пострадавших - замполпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Быстров, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего пострадали четыре человека. Основной версией следствия стала ошибка пилота.

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