Коллеги Абилова призвали власти Азербайджана остановить его преследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана должны прекратить уголовное преследование талышского исследователя Игбала Абилова, организованное за его исследования, посвященные этническим меньшинствам, заявила международная сеть академических учреждений Scholars at Risk.

Как информировал "Кавказский узел", талышский исследователь Игбал Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Отец Абилова заявил, что связи его сына с представителем Армении носили исключительно научный характер. Группа ученых из разных стран 31 июля попросила власти Азербайджана прекратить преследование коллеги. В тот же день апелляционный суд утвердил решение об аресте. 9 октября активисты провели пикет в Варшаве, они потребовали освобождения Абилова.

Международная сеть академических учреждений Scholars at Risk ("Ученые под риском"), созданная для поддержки и защиты прав человека учёных по всему миру, выразила обеспокоенность относительно уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова. В заявлении, опубликованном на сайте проекта сказано, что Абилов арестован в отместку за его исследования, посвященные этническим меньшинствам.

SAR обратила внимание на заявления правозащитников, что Азербайджан принял жесткие меры в отношении ученых, журналистов и активистов, критикующих политику правительства, в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая должна состояться в ноябре текущего года в Баку.

"Государственные органы обязаны воздерживаться от ограничения или возмездия за самовыражение, если оно ненасильственное и ответственное. Помимо вреда непосредственной жертве, произвольные задержания подрывают академическую свободу и демократическое общество в целом", – сказано в заявлении.

Дело Абилова обретает международный резонанс, отметил директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов. "Это с одной стороны связано с тем, что, несмотря на молодой возраст, Абилов был достаточно известен в международных академических кругах. Ибо его исследования охватывает большой географический ареал, охватывающий Кавказ, Иран, Турцию. С другой стороны, выдвинутые ему обвинения в контексте репрессий в Азербайджане, усилившихся в преддверии COP29 восприняты международными правозащитными организациями с большим недоверием с учетом того, что объектом преследований по схожим обвинениям стали и другие исследователи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Уголовное дело расследуется по статьям о возбуждении национальной ненависти и госизмене, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные Абилову.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.