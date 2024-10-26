Глава представительства ЕС в Азербайджане получил ноту протеств

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В министерство иностранных дел Азербайджана был вызван глава представительства Евросоюза Петер Михалко, ему вручили ноту протеста в связи с резолюцией Европарламента с критикой в адрес Баку.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Они также осудили репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, которые особенно усилились в преддверии COP29. Милли Меджлис Азербайджана назвал "необъективной и односторонней" позицию евродепутатов, отвергнув изложенную в их резолюции критику в адрес Баку.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван в МИД Азербайджана, ему была вручена нота протеста, сообщила 25 октября пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД Азербайджана, в частности, решительно осудили резолюцию, принятую Европейским парламентом 24 октября, а также «необоснованные и предвзятые утверждения, высказанные Европейским комиссаром в рамках обсуждений», состоявшихся в этой структуре.

22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге в ходе дебатов по ситуации с защитой прав человека в Азербайджане выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля. «Дебаты проводятся накануне конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку, и это мероприятие привлечет внимание мира к Азербайджану. Конференция будет возможностью для властей Азербайджана продемонстрировать приверженность своим международным обязательствам в области прав человека. Это возможность обратить вспять тревожную тенденцию последних лет, когда пространство для гражданского общества все больше сокращается, усиливаются репрессии против независимых СМИ и инакомыслящих, а также растет число произвольных арестов», - цитирует Шмита агентство Turan.

В МИД Азербайджана отвергли критику Шмита. «Мы решительно отвергаем неприемлемое, безосновательное и полностью предвзятое заявление, сделанное в адрес Азербайджана еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом. Это заявление комиссара, подготовленное Европейской службой внешних действий (EFSA), совершенно далеко от реальности и является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Утверждения о том, что некоторые граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности в силу своих политических убеждений или взглядов, или что уголовные дела с участием лиц, выдающих себя за журналистов или правозащитников, имеют политическую подоплеку, в корне неверны», - заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, чье заявление публикуется на сайте ведомства.

По словам представителя МИД, такой «вредный подход» ЕС и Европарламента доказал свою неэффективность и лишь «осложняет» отношения Азербайджана и Евросоюза.

До сведения главы представительства ЕС в МИД было доведено, что «продолжение клеветнической кампании против Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и шаги, посягающие на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, вмешательство в наши внутренние дела, способствуют реваншизму в Армении и наносят ущерб усилиям по установлению мира в регионе».

В ведомстве подчеркнули, что «Азербайджанская Республика строит свои отношения с Европейским союзом на основе норм и принципов международного права, принципов взаимного уважения, равноправия и общей выгоды, и что противоположной стороне необходимо строго следовать этим фундаментальным принципам».

Азербайджанская сторона потребовала от ЕС «воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и угрожающих стабильности в регионе».

Получить комментарии в представительстве ЕС в Азербайджане не удалось.

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