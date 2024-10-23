Сочинский застройщик в суде объяснил претензии к дольщице Соболевой

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Дольщица сочинского ЖК "Курортный" Алла Соболева требовала передать ей квартиру стоимостью 147 миллионов рублей в обмен на две квартиры стоимостью 28,5 миллиона рублей, рассказал в суде потерпевший застройщик Шамиль Нунаев, который инициировал уголовное дело о вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", Центральный райсуд Сочи назначил на 22 октября первое заседание по делу Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. Уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) было возбуждено по заявлению Нунаева. Соболева не признала вину.

По версии следствия, Алла Соболева в марте 2023 года дважды встречалась с представителем Нунаева по доверенности Азявиным и требовала передать ей в собственность квартиру в доме по улице Депутатской площадью 211,1 квадратного метра рыночной стоимостью 147,77 миллиона рублей, принадлежащую дочери Шамиля Нунаева. При этом, как считают следователи, Соболева угрожала продолжить публикации в интернете, унижающие честь и достоинство Нунаева и подрывающие его деловую репутацию. В случае же получения права собственности на квартиру Соболева обещала удалить свои публикации о Нунаеве. По версии Соболевой, она "никогда и ничего" не вымогала у Нунаева. "Это он выходил на меня через своего, как он называет, представителя Азявина, и давил на то, чтобы я прекратила писать жалобы и выставлять ролики... Я поясняла, что выставляю ролики о проблемах ЖК "Курортный", потому что не вижу другого выхода [чтобы] остановить произвол с продажами неликвидного жилья в Сочи", - рассказала она "Кавказскому узлу".

22 октября в суде был допрошен потерпевший Шамиль Нунаев. Представителей общественности и СМИ на заседание не пустили, сославшись на закрытость процесса. Аллу Соболеву из ИВС на Мацесте доставили на заседание в наручниках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ходом процесса.

По его словам, 58-летний Шамиль Нунаев дал показания, идентичные показаниям, которые он давал на этапе досудебного следствия. Он рассказал, что является инвестором группы компаний «Альпика групп» и представляет интересы входящих в нее компаний, в том числе ООО «Конди». Основным направлением деятельности группы компаний «Альпика групп» является строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, нежилых помещений на территории Сочи. По словам потерпевшего, он фактически является руководителем группы компаний «Альпика групп». Руководителем ООО «Конди», по его словам, является его родственник Павел Зыбенко, а сам Нунаев является бенефициаром и фактическим руководителем этой организации, инвестирует в нее как физическое лицо.

В 2018 году, после того, как в отношении предыдущего застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по рекомендации администрации Сочи дольщикам был предложен инвестор для завершения строительства комплекса - ООО «Конди», и дольщики согласились, сообщил Шамиль Нунаев.

Он отметил, что в реестре требований кредиторов предыдущего застройщика - ООО «ЖК «Курортный» - отсутствуют требования Аллы Соболевой. В настоящий момент она имеет две квартиры в ЖК "Курортный" общей площадью около 100 кв. м, рассказал потерпевший застройщик.

По его словам, с 2018 по 2021 годы было окончено строительство, а квартиры переданы дольщикам. Нунаев отметил, что лично контролировал процесс строительства, и уверил суд, что ЖК возведён в строгом соответствии в нормами строительства, в подтверждение чего имеется заключение строительной экспертизы, которому была дана оценка в Арбитражном суде.

Однако, по его словам, в феврале 2023 года в YouTube было размещено видеообращение от имени дольщиков ЖК «Курортный». В видеообращени и комментариях к нему Алла Соболева заявляла, что с использованием мошеннических схем построено и предоставлено участникам долевого строительства непригодное для проживания жильё.

Эта информация полностью не соответствует действительности, показанные в ролике видеокадры сняты с разницей в несколько лет, и действительная картина как строительства, так и эксплуатации жильцами ЖК «Курортный», выглядит полностью иначе, пояснил суду потерпевший.

Он отметил, что от жильцов ЖК Курортный "не поступали многочисленные жалобы" на качество строительства, а те жалобы, которые поступали от жильцов, разрешались "незамедлительно, путем устранения проблем". Поэтому, по словам Нунаева, он поручил своему доверенному лицу Азявину установить истинные причины публикации видеообращения.

По словам Нунаева, Азявин рассказал ему, что в ходе длительной беседы Алла Соболева "уклонялась от прямого ответа об истинных причинах размещения вышеуказанного видеообращения", однако смысл требований сводился к передаче ей в собственность квартир площадью не менее 200 квадратных метров в жилом комплексе «Покровский парк» (г. Сочи, уд. Депутатская, д. 10 Д, к.1) взамен законно принадлежащих ей двух квартир в ЖК «Курортном».

Застройщик пояснил, что одна из фирм, входящих в группу компаний «Сочистрой - АРД», вела строительство ЖК «Покровский парк» в 2018-2021 годах, и после завершения строительства все квартиры были распроданы. В этом комплексе у дочери Нунаева Иситы есть квартира площадью 211,1 кв.м, которую она выставила на продажу через риелторское агентство. Там же у самого Нунаева также есть в собственности квартира аналогичной площади, но он ее не продает. Таким образом, по словам Нунаева, в данном комплексе у него не было свободных квартир на продаже, которые бы он мог передать Соболевой по ее требованию.

Застройщик пояснил, что взамен требуемого жилья в ЖК «Покровский парк» Алла Соболева пообещала передать свои две квартиры в ЖК «Курортный» общей площадью 100 квадратных метров и рыночной стоимостью 28,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость требуемого от него имущества под угрозой дальнейшего распространения сведений, которые причиняют вред его правам и законным интересам, дороже этих квартир более чем на 100 миллионов рублей. Решить вопрос иным способом Соболева не хотела, рассказал потерпевший.

Следующее заседание состоится 6 ноября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии суда.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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