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14:58, 20 октября 2024

Суд в Сочи перевел в закрытый режим процесс по делу дольщицы Соболевой

Алла Соболева. Кадр видео YouTube-канала "С открытым забралом"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседания по делу обманутой дольщицы Аллы Соболевой райсуд Сочи решил проводить в закрытом режиме. Соболева отказалась признать вину в вымогательстве у застройщика.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. 19 апреля в Адлерском райсуде прошло первое заседание по делу, на нем судья удовлетворил просьбу Соболевой направить дело по подсудности в суд Центрального района Сочи. 8 октября суд ужесточил меру пресечения Соболевой с домашнего ареста на заключение под стражу.

В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. 24 октября 2023 года Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

Первое заседание Центрального райсуда Сочи по делу Аллы Соболевой назначено на 22 октября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ходом процесса. "В настоящее время Алла Соболева находится в ИВС Сочи", - сообщил он.

По его словам, заседания будут проходить в закрытом режиме "ввиду тяжести статьи 163 УК РФ" (часть 3 - вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), по которой Соболевой грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Алла Соболева вину не признаёт, хотя ей было предложено принести извинения застройщику Шамилю Нунаеву, что могло быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора. Дело Соболевой насчитывает 13 томов и состоит из экспертиз ее голосовых сообщений и видеосюжетов, а также показаний свидетелей, рассказал источник.

Согласно версии обвинения, содержащейся в материалах дела, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла", Алла Соболева не позднее 6 марта 2023 года встретилась в Сочи с представителем Нунаева по доверенности Азявиным и потребовала передать ей в собственность квартиру в доме по улице Депутатской общей площадью 211,1 кв.м и рыночной стоимостью 147,77 миллиона рублей, принадлежащую дочери Шамиля Нунаева.

При этом, как считают следователи, Соболева угрожала продолжить публиковать в интернете материалы, унижающие честь и достоинство Нунаева и подрывающие его деловую репутацию. В случае же получения права собственности на квартиру Соболева обещала удалить из интернета свои публикации о Нунаеве.

По версии обвинения, 13 марта 2023 года Алла Соболева при новой встрече с законным представителем Нунаева повторно озвучила свои требования, после чего застройщик Шамиль Нунаев - уроженец Грозного - лично написал заявление на Соболеву.

Напомним, в сентябре 2023 года Алла Соболева рассказала, что "никогда и ничего" не вымогала у Нунаева. "Это он выходил на меня через своего, как он называет, представителя Азявина и давил на то, чтобы я прекратила писать жалобы и выставлять ролики... Я поясняла, что выставляю ролики о проблемах ЖК "Курортный", потому что не вижу другого выхода [чтобы] остановить произвол с продажами неликвидного жилья в Сочи людям, которые совершенно не осведомлены о ситуации в Сочи. И я соглашалась убрать ролики в случае, если застройщик приведет в порядок все объекты, которые ему были доверены", - сказала она.

Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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