Мать сочинки Соболевой потребовала остановить уголовное преследование дочери

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Суд в Сочи ужесточил меру пресечения обманутой дольщице Алле Соболевой и заключил ее под стражу, а ее дочь постановил отправить в детский дом, сообщила мать обвиняемой. Она заявила, что дело о вымогательстве у застройщика сфабриковано, и призвала руководителей силовых структур вмешаться.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. 19 апреля прошло первое заседание по делу, на нем же судья продлил на полгода срок домашнего ареста Соболевой.

В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. 24 октября 2023 года Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

Алла Соболева заключена под стражу в зале Центрального райсуда по делу о вымогательстве у застройщика Шамиля Нунаева, а ее малолетняя дочь может быть отправлена по распоряжению судьи в детский дом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать обвиняемой Светлана Соболева.

Она пояснила, что судья распорядился отправить ее внучку в детский дом. Где девочка находится сейчас, она не знает, потому что живет на Украине.

По словам женщины, 10 октября, после ареста дочери, она направила обращения руководителям СКР, Генпрокуратуры и ФСБ с просьбой освободить Аллу Соболеву от уголовного преследования и ареста. В своем обращении к силовикам Светлана Соболева утверждает, что дело в отношении ее дочери было сфабриковано.

Ранее, 8 октября, судья Центрального райсуда Бажин изменил Соболевой меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Алла Соболева была отправлена в СИЗО из зала суда на три месяца, до 8 января 2025 года, рассказала Светлана Соболева.

В сентябре 2023 года Алла Соболева рассказала, что "никогда и ничего" не вымогала у Нунаева и даже не общалась с ним лично. "Это он выходил на меня через своего, как он называет, представителя Азявина и давил на то, чтобы я прекратила писать жалобы и выставлять ролики... Я поясняла, что выставляю ролики о проблемах ЖК "Курортный", потому что не вижу другого выхода [чтобы] остановить произвол с продажами неликвидного жилья в Сочи людям, которые совершенно не осведомлены о ситуации в Сочи. И я соглашалась убрать ролики в случае, если застройщик приведет в порядок все объекты, которые ему были доверены", - сказала она.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В частности, проверяющие выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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