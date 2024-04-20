Арест Аллы Соболевой продлен на полгода

20 апреля 2024, 10:23

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Адлерский райсуд в Сочи продлил на полгода срок содержания под домашним арестом дольщицы ЖК "Курортный" Аллы Соболевой, в отношении которой было заведено уголовное дело о вымогательстве после ее жалоб на нарушение прав.

Как информировал "Кавказский узел", 16 декабря 2023 года Алла Соболева, обвиняемая в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" в Сочи, обжаловала постановление о розыске. По ее словам, она не скрывалась от следствия и после объявления в розыск неоднократно контактировала со следователями.

Дольщица ЖК "Курортный" Алла Соболева в апреле 2023 года сообщила, что жильцы дома годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае 2023 года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

19 апреля в Адлерском районном суде состоялось первое слушание по делу об уголовном преследовании обманутой дольщицы жилищного комплекса (ЖК) "Курортный" Аллы Соболевой, которая обвиняется в вымогательстве. Во время суда Соболева заявила отвод судье и просила направить дело по подсудности в суд Центрального района. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала сама Соболева.

Судья отвод ему отклонил, но удовлетворил требование Соболевой направить дело в Центральный районный суд Сочи. Этим же решением он продлил ей меру пресечения – домашний арест на полгода. Алла Соболева заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Напомним, 18 сентября 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела по статье о вымогательстве. В нем было сказано, что поводом для возбуждения дела стал рапорт об обнаружении в действиях Соболевой признаков вымогательства, а также заявление застройщика о вымогательстве, совершенном Соболевой.

Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. Она обратилась в прокуратуру с просьбой отменить постановление следователя о возбуждении уголовного дела. 24 октября 2023 года Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

"Кавказский узел" также писал, что Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено постановлением мэра из-за нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ. Плановая проверка в 2015 году показала нарушение этажности: на участке находились шесть объектов высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок. На объекты был наложен арест, при этом застройщику запретили регистрировать на участке объекты. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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